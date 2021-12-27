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ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var - Son Dakika

ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var

27.12.2021 15:45
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var

ORC tarafından yapılan araştırmada en başarılı 5 büyükşehir belediyesi sıralamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer aldı. Listeye AK Parti'den giren tek isim ise ikinci sıradaki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

ORC Araştırma, 2021 yılının En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları başlığı altında bir araştırma yayınladı. Beş ismin yer aldığı ankette, dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

İMAMOĞLU ZİRVEDE, FATMA ŞAHİN İKİNCİ SIRADA

Geride bırakmaya hazırlandığımız senede, en başarılı büyükşehir belediye başkanları listesinin birinci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. İkinci sırada ise listedeki tek AK Partili isim olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer alıyor.

MANSUR YAVAŞ KENDİNE DÖRDÜNCÜ SIRADA YER BULABİLDİ

Listenin üçüncü sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dördüncü sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, beşinci sırasında ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bulunuyor.

İşte anketten çıkan sonuç:

ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketine İmamoğlu damga vurdu! Listede AK Parti'den tek isim var
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var - Son Dakika
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