Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Konsey'de Yunan başkana 455 bin konutu anlattı - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Konsey'de Yunan başkana 455 bin konutu anlattı

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Konsey\'de Yunan başkana 455 bin konutu anlattı
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Konsey\'de Yunan başkana 455 bin konutu anlattı
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Konseyi'nde Yunan başkana 6 Şubat depremlerinin büyüklüğünü anlattı. Güler, 455 bin konutun tamamlandığını, 2026 için 570 bin konut rakamının telaffuz edildiğini belirterek Adıyaman ile Ordu'nun çalışmalarını paylaştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Konseyi'ndeki konuşmasında Türkiye'nin 6 Şubat depreminden sonra yaptığı çalışmaları küçümser söylemleri üzerine Yunan başkana doğrudan hitap ederek 6 Şubat depremlerinin büyüklüğünü Yunanistan üzerinden anlattı. Türkiye'nin yürüttüğü yeniden inşa seferberliğini rakamlarla ortaya koyan Güler, Ordu'nun Adıyaman için gerçekleştirdiği çalışmaları da Avrupa kamuoyuyla paylaştı.

Avrupa Konseyi'nde söz alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 6 Şubat 2023 depremlerinin yol açtığı büyük yıkımı ve Türkiye'nin afet sonrasında gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

Yunan başkana doğrudan seslenen Güler, "6 Şubat depremi dünyanın sayılı depremlerinden biriydi. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Türkiye'de 11 ilimiz büyük yıkıma uğradı. Sizin güzel ülkeniz Yunanistan'la mukayese edersek, Yunanistan büyüklüğünde bir alandan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sabahın dördünde Adıyaman'a hareket ettik"

Depremin ilk saatlerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak seferber olduklarını belirten Güler, 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip tır ve kalabalık bir ekiple Adıyaman'a gittiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ve depremzedelerin acil yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin yeniden inşa seferberliğini rakamlarla anlattı

Türkiye'nin deprem sonrasında büyük bir yeniden inşa hamlesi gerçekleştirdiğini vurgulayan Güler, 455 bin konutun tamamlandığını, 2026 yılı için 570 bin konut rakamının telaffuz edildiğini belirtti. Yaklaşık 200 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan çalışmalar kapsamında 200 bin kişinin görev aldığını ve 3 bin 500 şantiye kurulduğunu aktardı.

Adıyaman'da da 31 bin 423 konut, 9 bin 88 köy yapısı ve 2 bin 855 iş yerinin inşasına ilişkin rakamları paylaşan Güler, yürütülen çalışmaların büyüklüğüne dikkat çekti.

"Ordu'da bir Adıyaman Mahallesi kurduk"

Adıyaman'ın Ordu'nun kardeş ili olduğunu hatırlatan Güler, "Ordu, Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyısında, Adıyaman ise güneyinde. Biz Adıyamanlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Ordu'da bir Adıyaman Mahallesi kurduk. Onlarla birlikte yaşamaktan son derece mutluyuz" dedi.

Avrupa'ya afetlerden ders çıkarma çağrısı

6 Şubat depremlerinin tüm dünya için önemli dersler barındırdığını belirten Güler, afetlere hazırlık ve dayanıklı şehirler oluşturmanın önemini vurguladı. Konuşmasının sonunda COP31 toplantısına da değinen Güler, katılımcıları Türkiye'ye davet ederek bu konuların uluslararası düzeyde ele alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
Ordu Büyükşehir BelediyesiMehmet Hilmi GülerAvrupa KonseyiAdıyamanPolitikaDünyaOrduSon Dakika

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