Politika

Avrupa Miras Günleri kapsamında 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' fotoğraf sergisi açıldı

ANKARA - Avrupa Miras Günleri kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliği ile Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı düzenlendi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 3. Avrupa Miras Günleri Çerçevesinde Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değer başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı düzenlendi. Sergi açılışını, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski ve basın mensupları katıldı.

Avrupa Birliği ve Üye Devletleri tarafından Türkiye ile iş birliği içinde yürütülen çok sayıda ortak kültürel miras projesinden çarpıcı fotoğrafların yer aldığı sergide, Türkiye genelinde 18 şehirde zengin, kültürel mirasın korunmasına yönelik kalıcı ortaklığın altını çiziyor.

Açılışı yapılan serginin geçmişi onurlandırmak, bugünü zenginleştirmek ve gelecek için köprüler kurmak için bir fırsat olduğunu aktaran Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sadowski, "Bugün özellikle özel bir gün zira sadece bu önemli olayı kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Birliği, Üye Devletleri ve Türkiye arasındaki kalıcı ortaklıkların bir kanıtı olan bir serginin açılışını yapıyoruz. Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin dış mekan çitlerinde sergilenen çarpıcı resimler, işbirliğinin, paylaşılan değerlerin ve kültürel mirasımızı koruma ve kutlama konusundaki ortak kararlılığımızın öyküsünü anlatıyor. Sergimiz 21 ve 22 Eylül 2024 tarihlerinde, iki gün boyunca, büyükelçilikler, müzeler, vakıflar, üniversiteler ve derneklerden oluşan toplamda yaklaşık 28 ortak, rehberli turlar, sergiler, konserler ve şehir turları ile Ankara'nın tarihini yeniden keşfetmeniz için kapılarını özgün bir şekilde sizlere açıyor" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vilcinskas, Bu serginin, Avrupa Birliği ve Türkiye'yi birbirine bağlayan ortak kültür mirası üzerine düşünmek için bir vesile olduğunu belirterek, "Bu özel sergiyi gezerken, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesinde kültürü korumanın önemini hatırlayacağız. Avrupa Birliği, 2008 yılında UNESCO tarafından listeye alınan Göbeklitepe Dünya Mirası alanındaki iki kalıcı çatı örtüsünün yapımını finanse etmek de dahil olmak üzere, kültürel mirasın korunması çabalarına önemli destekler sağlamıştır. Gaziantep'te AB, Kendirli Kilisesi ve Latin Okulu'nun restorasyonunu destekleyerek, burayı Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'ne dönüştürmüştür. Bu projeler, Avrupa Birliği'nin desteğinin Türkiye'nin zengin kültürel mirasının korunmasında nasıl hayati bir rol oynadığını gösteren örneklerden sadece birkaçıdır ve ortak mirasımızın korunmasında uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu serginin önümüzdeki aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam etme ve geçmişimizi korurken bir yandan da ortak bir geleceğe bakma konusunda bizlere ilham vermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.