Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Horasan\'ın İl Olmasını İstiyor

Politika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Horasan il olmalıdır" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum'un Horasan ilçesinde yaptığı görüşmeler sonrasında vatandaşların birçok talep ve önerilerinin olduğunu ifade etti. Canpolat, "Horasan'ın kalkınması ve gelişmesi açısından vatandaşa iş imkanı sunulmalı, göçlerin önüne geçebilmek adına fabrikalar kurularak Horasan ilçesine yatırım yapılmalı" dedi.

Üzerinde çalışılması gereken bir diğer konunun ise Horasan'ın en büyük eksiği olan havaalanı projesi olduğunu söyleyen Başkan Canpolat, Horasan'a yapılmasını istedikleri havalimanının vatandaşların kalkınmasına güç vereceğini böylelikle Horasan'ın kültürel ve ekonomik değerinin artarak il olabilme statüsüne yükselebileceğini ifade etti.

Horasan'a yapılmasını istedikleri havaalanının coğrafi konumu ve iklim özellikleriyle önem arz eden bir stratejik noktada yer aldığını söyleyen Canpolat, "Bu bağlamda, ilçemize havaalanının yapılmasıyla bizlerde sonrasında Horasan'ın il statüsüne yükseltilmesi için çalışmalar başlatacağız. Bu havaalanı, yeni bir il oluşturulmasıyla daha da anlam kazanacak. Çayırdüzü Köyü Barajı'yla zaten bölge turistik bir hal alacak. Bende bu anlamda köyümde ciddi yatırımlar yapmayı hedefliyorum. Bu yatırımlara örnek verecek olursam; barajın etrafında dinlenme tesisi, havuzlu otel, otantik evler, kayak tesisi, at çiftliği, seyir terası, doğada yapılabilecek tüm sporları kapsayan çok yönlü hizmetleri içine alan bir proje olacak. Bunların yanı sıra bölgemizde bulunan Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Van gibi alternatif illerden inecek uçakların Horasan'a ulaşması bölge ekonomisine, genel kültürüne ve sosyal yaşantısına muazzam bir destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ulaşımda kolaylığın bölge ekonomisini rahatlatacağını ifade eden Başkan Canpolat, "Bölgede eğitim seviyesi yükselecek, hayvancılık artacak, tarım alanında yatırım büyüyecek. Horasan havaalanının hayata geçirilmesiyle, üniversiteler, okullar, sağlık merkezleri gibi bir çok yapı gerçekleşecek. Horasan'ın gelişmesi açısından hayata geçirilmesini istediğimiz bu projeye öncülük etmeyi şahsım ve Osmanlı Ocakları olarak görev olarak kabul ederiz. Bölge insanıma böyle bir hizmeti yapmayı ümit ediyorum. Yüce Rabbimiz inşallah bizlere önce Horasan'ı havaalanına kavuşturacak fırsat verecek, sonrada inşallah il yapma fırsatı verecek" dedi. - ANKARA