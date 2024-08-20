Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Azerbaycan Büyükelçisi\'ni ziyaret etti

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov'u ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı ve iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

20.08.2024 16:53
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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov'u ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı ve iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov'u ziyaret etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen ziyarette bir araya gelen ikili, basına kapalı bir şekilde görüştü.

Canpolat görüşme sonrası yaptığı açılamada, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov'u ziyaret ederek, Osmanlı Ocakları bünyesinde kurulan Ocak Partisi'nin misyon ve vizyonu hakkında Büyükelçimize bilgiler verdik. Biz bir millet, iki devletiz. İki ülke ilişkileri dostluk ve kardeşlik temeli üzerine ilerlemektedir. İkili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Azerbaycan ile ikili ilişkilerimizi iktidar olduğumuz taktirde en üst seviyeye taşıyacağımızı da görüşmemizde dile getirdik. İsrail'in Filistin halkına yönelik yapmış olduğu soykırımı Azerbaycan'a mal etmek isteyen devlet ve millet düşmanlarının olduğunun altını çizmek isterim. Bu fitne yapılar aramıza girmeye çalışsa da başarısız olacaklardır. Bu anlamda nazik ev sahipliği için Sayın Büyükelçimiz Rashad Mammadov'a teşekkür ediyorum" dedi.

Görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Azerbaycan Büyükelçisi Rashad Mammadov, Kadir Canpolat'a teşekkürlerini ileterek Aziz Şehir Şuşa adlı bir kitap hediye etti. Ziyaretin anısına Başkan Kadir Canpolat ise Osmanlı Ocakları'nın ve Ocak Partisi'nin Osmanlı Armalı plaketlerini Büyükelçi Mammadov'a takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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