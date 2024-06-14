Osmanlı Ocakları'ndan depremzedeler için seferberlik

Politika

Birtakım ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'da bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Canpolat, bölgedeki depremzedelere gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası genel merkez bünyesinde hayata geçirecekleri konut projesi ile ilgili iş yapan müteahhitlerle görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sonrası alınan kararda, Osmanlı Ocakları'nın Malatya Merkezde maddi durumu iyi olmayan depremzedeler için ücretsiz konutlar yapılacağı açıklandı. Yakın zamanda temeli atılması beklenen konutların, noter huzurunda çekilecek kura ile sahiplerine teslim edileceği, konutların kısa sürede tamamlanarak dar gelirli depremzedelere dağıtılacağı ifade edildi.

"Depremzedeler için yapılan köy evlerinden kar edilmeyecek"

Ev alma olasılıkları imkansız olan depremzedeler için planladıkları projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Canpolat, "Burada yapacağımız dairelerin maliyeti Osmanlı Ocakları bünyesinde faaliyet yürüten şirket sahiplerinin yapacakları konutlardan elde edecekleri gelirler ile karşılanacaktır. Yapacağımız proje için hiç bir depremzede vatandaşımızdan ücret talep edilmeyecektir. Köy ve Afet evleri projemiz bittiğinde hiç bir kar marjı elde etmeden depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz olarak noter eşliğinde hediye edeceğiz" dedi.

"Kura çekimi ile evler dağıtılacak"

Canpolat, "Depremin olduğu ilk andan itibaren özverili bir şekilde çalışma yürüten devletimize bir katkıda Osmanlı Ocakları'ndan gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet aşkıyla faaliyetler yürüttüğünün farkındayız. Bu anlamda bölgedeki depremzede vatandaşlarımıza bu bölgede yapılan ticari faaliyetlerin karıyla ücretsiz ev yaparak artık bu drama seyirci kalmayacağız. Gücümüz nispetinde depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Depremzede vatandaşların isim listelerini kamuoyu önünde ve noter huzurunda gerçekleştireceğiz. Mülki idare amirlerinin de olduğu kura çekimi ile evleri teslim edeceğiz. Osmanlı Ocakları'nın bu faaliyetlerine öncülük yapacak olan Ocak Partisi Malatya İl Başkanlığı da bu projeye manevi destekleri ile iştirak edecek. Bizler zor günlerde bir arada olabilmek, zor günlerde birbirimize destek olmak adına bu örnek olabilecek faaliyeti başlatıyoruz. Diğer müteahhit kardeşlerimizin de bölgede yapmış oldukları ticari faaliyetlerden elde edecekleri gelirlerin bir kısmı ile depremzede vatandaşlarımız için ellerini taşın altına koymasını bekliyoruz. Her zor günde bu millet birbirine destek çıkmıştır. Bugün de Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep gibi deprem bölgesinde evsiz kalan vatandaşlarımız için Osmanlı Ocakları'nın başlatmış olduğu bu seferberlik eylemi tüm Türkiye'ye örnek bir davranış olmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA