Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

10.07.2023 10:49

Özbekistan'da dün yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, Şevket Mirziyoyev oyların yüzde 87,05'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Diğer adaylar ise oyların yüzde 4,43, yüzde 4,02 ve yüzde 3,74'ünü aldılar. Mirziyoyev, 7 yıl süreyle görev yapacak.

Özbekistan'da dün yapılan ve 4 adayın yer aldığı cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre Şevket Mirziyoyev, oyların yüzde 87,05'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Daha önce 2 kez daha cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev, 7 sene görev yapacak.

4 ADAY YARIŞTI

Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından dün cumhurbaşkanı erken seçimleri düzenlendi. Seçimde parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisinde temsil edilen 5 siyasi partinin aday gösterdiği dört isim yarıştı. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in demokrasi kurallarına, ulusal yasalar ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak dün yapılan seçimlerde seçmenlerin yüzde 87,05'inin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Şevket Mirziyoyev

16 MİLYONA YAKIN İNSAN OY KULLANDI

Nizamhocayev, "Ülkedeki seçim yasasına göre, kullanılan oyların yarısından fazlasını alan aday, cumhurbaşkanı olarak seçilmiş sayılacaktır. Buna göre, Liberal Demokrat Partiden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev, seçmenlerin yüzde 87,05 oyunu alarak galip oldu ve Özbekistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi." ifadesini kullandı. Oy sayımının sona erdiğini belirten Nizamhocayev, buna göre ülke genelinde toplam 15 milyon 651 bin 405 seçmenin oy kullandığını, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 79,88'ine denk geldiğini dile getirdi.

Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

HERHANGİ BİR ŞİKAYET YAPILMADI

Nizamhocayev, seçimlerde Halk Demokrat Partisi adayı Uluğbek İnoyatov'un yüzde 4,02, Özbekistan Ekoloji Partisi adayı Abduşukur Hamzayev'in yüzde 3,74 ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi adayı Roba Mahmudova'nın ise yüzde 4,43 oy aldığını ifade etti. Nizamhocayev, şimdiye kadar seçimde usulsüzlük yapıldığına dair herhangi bir şikayetin bildirilmediğini sözlerine ekledi.

3. DÖNEMİ OLACAK

Özbekistan yasalarına göre seçimde Özbekçeyi iyi bilen, 35 yaşını dolduran, son 10 yılda ülkede sürekli yaşayan ve sadece siyasi partiler tarafından aday gösterilen Özbek vatandaşları cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

2021 seçimlerinde yüzde 80,1 oy alan Mirziyoyev iki kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: DHA
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