Özcan Belen, Keçiören\'de kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulayacak

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Özcan Belen, Kışlabaşı ve Hacıkadın Vadisinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulayacaklarını açıkladı.

AK Parti Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Mimar Özcan Belen, yıllardır gündemde olan ancak hayata geçirilemeyen "Keçiören Kışlabaşı ve Hacıkadın Vadisinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'ni" seçilmesi halinde hayata geçireceklerini açıkladı. Proje kapsamında tarihi ve ören yerlerinin korunarak turizme kazandırılacağını dile getiren Belen "Kışlabaşı ve Hacıkadın Vadisini biz dönüştüreceğiz. Bölgenin tanıtımında, bölgede bulunan tarihi ve kültürel yerlerin öne çıkarılması önceliklerimiz arasında yer alacak" açıklamasında bulundu.

"Kışlabaşı'ndaki Mania sınırı sorununu biz çözeceğiz"

Keçiören merkezinin kuzeyinde, O-20 çevreyoluna sınır, Kışlabaşı mevkiinde bulunan "mania sınırı sorununu" seçilmesi halinde ilgili kurumlar ile iletişime geçerek çözeceklerini belirten Mimar Özcan Belen, "Kışlabaşı'ndaki Mania sınırı sorununu biz çözeceğiz. Keçiören İlçe sınırları içerisinde yer alan Kışlabaşı Mevkii Kentsel Tasarım Proje Alanı yaklaşık 100 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Alanın yaklaşık yüzde 90'lık kısmı mania hattı içerisinde yer almaktadır ve bu 90 hektar alan içerinde 12 hektarlık kısmının tabi zemin kotu mania kotu olan bin 140 seviyesinin üzerindedir. Tabii zemin kotu Mani kotunun altında olan 78 hektarlık alanın içerisinde 13 hektarlık kısmında maksimum 2 katlı, 12 hektarlık kısmında ise maksimum 4 katlı yapılaşmaya çıkılabilmesi sebebi ile mevcutta sahip olduğu imar hakkını kullanamamaktadır. Tüm bu sebeplerden ötürü alan içerisinde yer alan mülkiyet sahiplerinin büyük kısmı imar haklarını kullanamamakta ve mağdur olmaktadır. Bu durum bölgenin de yapılaşmasının ve gelişim göstermesinin önünü kapatmaktadır. Proje kapsamında öncelikle alanda yer alan temel mania problemi incelendi ve bu doğrultuda alan mania, eğim, ulaşım, yeşil alan, imar durumu ve mülkiyet durumları açısından analiz edildi. Tüm bu analizler ışığında bölge için fiziksel ve matematiksel çözüm önerileri eşzamanlı olarak çalışıldı. Uzun ve yoğun bir çalışma programı sonucu üretilen alternatifler ışığında mevcut imar, mania ve mülkiyet durumunu sağlayan bir çözüm üretilerek, proje bölgesinde turizm ve düzenlemenin geliştirilmesi, hizmet sektörünün gelişmesinin desteklenmesi, bölgede hizmet odak noktaları oluşturulması gibi hedefleri olduğunu" dile getirdi.

"41 bin 500 metrekarelik alanda üzüm bağı festival tepesi planlandı"

Şelaleler Vadisi Projesi hakkında da konuşan Mimar Özcan Belen "200 hektar alanlı Hacıkadın Bölgesi kentsel dönüşümü için hazırlanan Şelaleler Vadisi Projesi; bölgeye özgü problemli noktalar, nitelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ankara'da az rastlanır yeşili ve suyu; yenileme alanları, üzüm festival alanları, Türkiye'nin en büyük macera parkı ile birleştirip Ankaralıların sportif amaçlı eğlence merkezine dönüştürme hedefi, projenin ana konseptini oluşturmaktadır. Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'de bulunmasına rağmen arazi yapısı ve yapı niteliği bakımından kentten izole olmuş bölgede, kent dokusu ve yakın çevresindeki ulaşım arterleri bölge içinde devam ettirilerek doğal yapısı ve barındırdığı potansiyeller avantaja çevrilerek kentlilerin kullanımına açılmıştır. Bölgede oluşturulan yeni yaşam alanları beraberinde gelen yollarla Keçiören- Kuzey Ankara Camii ve Külliye Kongre Merkezi ile Keçiören arasında aktif bir bağlantı hedeflenmiştir. Bu bağlantı Pursaklar ve Altındağ ilçeleri arası etkileşimi de hayata geçirmiştir. Şehir merkezi ve havaalanı arası oluşturduğu kentsel temas metro hattı ile desteklenmektedir. Şelaleler Vadisi ile Ankara'nın en eski bağ evi yerleşim bölgesi olarak bilinen alanda, Ankara'nın ünlü üzüm çeşitlerini yöre sakinlerine ve ziyaretçilerine tanıtmak ve üzüm bağı kültürünü yeniden canlandırmak hedefiyle 41 bin 500 metrekarelik alanda üzüm bağı festival tepesi planlanmıştır. Bölgenin eğimli coğrafi yapısı yatay, az katlı konut tipi yerine; kat sayısı fazla (17-19 katlı) blok tercih edilmesine sonucunu doğurmuştur. Projede 83 adet konut (5 bin 976 daire) oluşturulmuş; konut dokusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 65 bin metrekare sağlık, 58 bin metrekare eğitim, 50 bin metrekare ticaret, 200 bin bin metrekare yenileme, 690 bin metrekare macera alanı planlanmıştır. Zaman içinde sorun olarak görülüp yol kotunun altına alınan Hacıkadın Deresi yüzeye çıkarılarak hak ettiği değere kavuşturulmuş, Ankara için az rastlanır su öğesini kentlilerin hayatına katmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA