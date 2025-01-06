Özcan\'dan CHP\'ye Destek Çağrısı

Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından partisinden destek açıklaması gelmediğini belirterek, "Ben bu partinin (CHP) üvey evladı değilim. Bu partide bana kimse üvey evlat muamelesi de yapamaz. Dolayısıyla, partinin şu ana kadar beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama yaptığını ben duymadım veya arkadaşlarım bana iletmedi." dedi.

Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, 5 yılda alınan kararlar ve önlemler sayesinde gelirin yükseldiğini, giderlerin düştüğünü, en düşük belediye çalışanının maaşının asgari ücretin iki katından fazla ve Türkiye genelinde birçok belediyenin ödediği ücretin de üzerinde olduğunu anlattı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının resen "nefret ve ayrımcılık" suçunu düzenleyen kanun maddesi kapsamında hakkında başlattığı soruşturmayı hatırlatan Özcan, daha önce bu konuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini kaydetti.

Özcan, "Takipsizlik kararı var ve bu karar kesinleşmiş. O gün bana takipsizlik kararı verenler, bugün farklı bir karar mı verecekler? 'Bana göre, idare hukukuna göre uygun değildi.' dedim. Benim böyle dememi, yetkimi, savcılık ve mahkeme hukuka uygun bulmuş. Ben yaptıklarımı hukuka uygun bulmasam da mahkeme ve savcılıklar hukuka uygun bulmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "CHP'de üvey evlat muamelesi mi görüyorsunuz?' sorusu üzerine Özcan, "Ben bu partinin üvey evladı değilim. Bu partide kimse bana üvey evlat muamelesi de yapamaz. Dolayısıyla, partinin şu ana kadar beni destekleyen, bana sahip çıkan açıklama yaptığını ben duymadım veya arkadaşlarım bana iletmedi. Bilmiyorum ama bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz. Çünkü ben bu partinin üvey evladı değilim. Öz evladıyım. Partimin böyle bir ortamda bana sahip çıkmasını bekliyor muyum, elbette bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Özcan hakkındaki soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen 'nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen TCK'nin 122. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Özcan hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında 'görevi kötüye kullanma' suçundan İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edilecektir." denilmişti.