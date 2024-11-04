Özdağ'dan Dolkun İsa'ya Davet - Son Dakika
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Politika

Özdağ'dan Dolkun İsa'ya Davet

Saadet Partisi, Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'yı TBMM'de konuşması için davet etti.

04.11.2024 18:49
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'yı partilerinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmak üzere Türkiye'ye davet ettiklerini belirtti.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ve dünyanın her gün yeni bir mezalime uyandığını söyledi.

Bugün Filistin'de yaşanan katliam ve mezalimin, Doğu Türkistan'da yaşananlardan hiçbir farkı olmadığına işaret eden Özdağ, "Esasen özü itibarıyla birebir aynıdır. Birisi, kör göze sokar gibi yapıyor; diğeri daha komplike usullerle icra ediyor. Uzun yıllardır Çin yönetimi altındaki Doğu Türkistan ve bu bölgede yaşayan Uygur Türkleri sosyal, kültürel, dini ve insani açılardan eşi benzeri görülmemiş bir asimilasyonla, soykırımla karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Selçuk Özdağ, zengin petrol, su ve doğal kaynaklara sahip Doğu Türkistan'da Çin'in "mıntıka temizliği" yapmak istediğini savunarak, Çin yönetiminin tarih boyunca Uygur Türklerine yönelik baskılarına dair bilgiler verdi.

"Çin yönetiminin Uygur Türklerine akrabaları ve yakınları üzerinden şantaj yaptığını, tehdit ettiğini, işkencenin her türlüsünü reva gördüğünü" anlatan Özdağ, "Doğu Türkistan ve Uygur davasının savunucusu Dolkun İsa'yı TBMM'de grubumuzda konuşma yapması için davet ediyoruz. Bakalım iktidar ne yapacak? Dolkun İsa Türkiye'de yargılanmıştır. O mahkemede, 'Dolkun İsa'nın Türkiye'ye girmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Türkiye'ye girebilir' diye karar alınmıştı. Girmek istedi Türkiye'ye, deport edildi. Grubumuz üzerinden bugün resmi davet yazısını yazdık. İnşallah kendisi en kısa zamanda Türkiye'ye, grubumuza gelecek ve konuşma yapacak." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, Doğu Türkistan, İnsan Hakları, Selçuk Özdağ, Politika, Uygur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan Dolkun İsa'ya Davet - Son Dakika

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