Özdağ'dan İftar ve Güvenlik Vurgusu
Özdağ'dan İftar ve Güvenlik Vurgusu

Özdağ\'dan İftar ve Güvenlik Vurgusu
15.03.2026 22:02
Ümit Özdağ, iftar programında İran saldırılarını eleştirerek Türkiye'nin savunma önlemlerini artırmasını önerdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

Özdağ, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, ramazanın, sabır, kanaat ve şükür ayı olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Önce Irak'ı parçaladılar, sonra sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de uzun bir iç savaş dönemi yaşandı. Bu iç savaştan sonra sıra İran'a geldi. Amaç İran'da rejimi devirmek için gücünü zayıflatmak ve ondan sonra da bir iç savaş çıkartmak. Sonra, açık açık söylüyorlar, 'Sıra Türkiye'ye gelecek' diye ancak İran beklediklerinden çok daha çetin bir ceviz çıktı ve bu saldırıya karşı güçlü şekilde direniyor. İran'ın toprak bütünlüğünü muhafaza etmesi, iç savaşı engellemesi, bu saldırıyı püskürtmesi bizim için de çok önemlidir. İran'ın toprak bütünlüğü devam ettiği sürece Türkiye'ye planlanan saldırılar da ertelenmek zorunda kalacaktır. Türkiye de bu süreyi çok iyi değerlendirmeli, milli güvenliğini sağlamak için bir dizi önlemi çok hızlı bir şekilde yürürlüğe koymalıdır."

Türkiye'nin hava savunma sistemlerini mükemmelleştirmesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, süpersonik füzeler üretilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Özdağ, İHA ve SİHA'lardaki atılımların geliştirilmesine devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güvenlik, Politika, Kayseri, Savunma, Türkiye, İsrail, İftar, İran

