Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim - Son Dakika
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Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim

18.05.2023 23:35

2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı değerlendirme yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı konuşmasındaki mülteci vurgusuna yönelik "Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim. Sadece ben 13 milyon mülteci olduğunu biliyorum, Kemal Bey 10 milyon dedi, yanlış bilgi vermişler" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

2. TUR İÇİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Flash TV'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek ikinci tur yarışı için kritik değerlendirmelerde bulundu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ SONRASI YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün telefonda görüştüğünü yarın ise yüz yüze görüşeceklerini açıkladı. Özdağ, "Kemal Bey ile telefonda görüştük bugün. Bunlar normal şeyler. Saati belli değil henüz. Önce tek tek sonra birlikte görüşme olur. Süreç içerisinde netleşir" dedi.

"KEMAL BEY KONUŞURKEN, KENDİM KONUŞUYORUM ZANNETTİM"

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarındaki mülteci vurgusuna da değinen Özdağ "Kemal Bey'in dün ve bugün yaptığı açıklamaya bakın. Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim. Sadece ben 13 milyon mülteci olduğunu biliyorum, Kemal Bey 10 milyon dedi, yanlış bilgi vermişler" dedi.

"SIRTIMIZDA GERÇEKTEN BÜYÜK BİR YÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özdağ, "Biz şu anda bir tarafa meyil yok bir görüşme süreci var. Bizim ne söyleyeceğimizi defaatle konuştuk. Biz değerlendirmelerimizi yaptık tabanımızla da görüşmeler devam ediyor. Sırtımızda gerçekten büyük bir yükle karşı karşıyayız. Türkiye'nin kilitlenmesine ve zaten sağlıksız olan bir zeminde devam etmesine kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde izin vermemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim - Son Dakika


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