Özdağ: Gazze için kalıcı barış şart - Son Dakika
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Politika

Özdağ: Gazze için kalıcı barış şart

Özdağ, Gazze'deki ateşkesin kalıcı barış için bir başlangıç olmasını vurguladı.

16.01.2025 17:47
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin, "Gerçek bir çözüm için uluslararası toplum daha fazla sorumluluk almalıdır. Gazze'nin acılarına duyarsız kalan dünya, bu ateşkesi yalnızca bir son değil, kalıcı bir barış için başlangıç noktası yapmalıdır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ta 2009'da helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın zaman aşımına uğradığını anımsattı.

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili ana soruşturmanın ise neredeyse 16 yıldır devam ettiğini hatırlatan Özdağ, bu durumun normal olmadığını, soruşturmanın da takipsizlik verilerek kapatılacağını savundu.

Gazze'de sağlanan ateşkesi değerlendiren Özdağ, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023 tarihinde katliamcı, barbar, işgalci ve soykırımcı İsrail'in Gazze'de başlattığı ve 467 gün süren saldırılarda 50 bin kişi öldü, 100 bin kişi yaralandı ve 100 binin üzerinde ev tamamen yerle yeksan edildi. 15 ayı aşkın süre boyunca insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu katliam, nihayet bir ateşkes sürecine girdi. Bu ateşkes, Gazze halkının ağır bedeller ödeyerek ortaya koyduğu direnişin sonucudur. İslam dünyasının ve uluslararası kamuoyunun büyük bir bölümü bu trajediye sessiz kalırken, hatta işgalci İsrail'e açıkça destek verirken, Gazze'nin mazlum ama cesur halkı teslim olmadı. Bu ateşkes, adalet için bir adım olmalı. Gerçek bir çözüm için uluslararası toplum daha fazla sorumluluk almalıdır. Gazze'nin acılarına duyarsız kalan dünya, bu ateşkesi yalnızca bir son değil, kalıcı bir barış için başlangıç noktası yapmalıdır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Selçuk Özdağ, Orta Doğu, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ: Gazze için kalıcı barış şart - Son Dakika

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