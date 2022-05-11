Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum - Son Dakika

Son dönemlerde mültecilerle ilgili çıkışları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifasının perde arkasında "Sekreterini taciz etti" iddiaları olduğu yönünde çıkan bir habere ateş püskürdü.

"SİYASETİ BU SEVİYEDE YAPMAYI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Özdağ, "Bu konuda Sayın Akşener'den başka bir yetkiliden/yetkisizden değil, sayın Akşener'den cevap bekliyorum. Sn. Akşener, siyaseti bu seviyede yapmayı mı düşünüyorsunuz? Sizi tebrik ediyorum. 2015'ten bu yana tek sekreterim oldu, görevine devam ediyor. Parti hiç sekreter tahsis etmedi" dedi.

"AKŞENER'E NETFLIX'İ ÖNERİYORUM"

"Ben bekarım" diyerek açıklamalarına devam eden Özdağ, "Sayın Akşener'e servis edeceği görüntüler için Netflix'i öneriyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımları;