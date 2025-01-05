Özgür Özel'den PKK Görüşmesine Tepki - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den PKK Görüşmesine Tepki

Özgür Özel\'den PKK Görüşmesine Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

05.01.2025 14:58
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "Biz meclisin dışlanmamasına, şeffaf ve samimi ilerlemesine ve toplumsal mutabakata önem veriyoruz" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Sarıkamış'ta bulunan CHP lideri Özgür Özel, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "DEM Parti ile ne zaman görüşeceksiniz" sorusuna cevap veren Özel, "Pazartesi günü merkez yönetim kurulu toplantısında karar vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kararların müşterek verildiği bir parti. Meselenin özü şu; biz meclisin dışlanmamasına, şeffaf ve samimi ilerlemesini ve toplumsal mutabakata önem veriyoruz. Toplumsal mutabakatın bizim için en önemli köşe taşı da şehit aileleri ve gaziler. Burada dünya kadar şehit babasının, gazinin gözünün içine bakabiliyorsak bu tutumumuz sayesindedir. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Şehit ailelerinin ve gazilerin evet demedikleri hiçbir şeye evet demeyiz. Onları incitecek hiçbir tutum içinde bulunmayız" diye konuştu.

Açıklamalarının devamında Özel, "Kimse böyle bir mevzuda, efendim genel başkanlar görüşün ama bir partinin bir başka şekilde konumlansın falan, bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dönüştürmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz. Bu konuyu arkadaşlarla enine boyuna değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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