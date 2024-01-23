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Özel, Erdoğan'a çağrı yaptı: Altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya çıkmadan Soylu için gereğini yap - Son Dakika
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Özel, Erdoğan'a çağrı yaptı: Altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya çıkmadan Soylu için gereğini yap

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya dökülmeden ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten rezaletten bizzat sorumlusun" diye konuştu.

23.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 15:05
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özel, " Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya dökülmeden ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten rezaletten bizzat sorumlusun" ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETİ PİSLİĞE BATIRAN SÜLEYMAN SOYLU"

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Memleket bir suç cenneti. Yerlikaya'nın bakanlığı döneminde 126'sı kırmızı beşi mavi bültenle aranan 236 yabancı suçlu Türkiye'de yakalanmış. Bu mafya lideri, baronlar kimin zamanında geldi? Soylu'yu atayan kalem kime ait? Memleketi bu pisliğe batıran da Süleyman Soylu, onu atayan dolma kalem, üç kelime ile Recep Tayyip Erdoğan.

"SOYLU HAKKINDA SORUŞTURMA ÖNERGESİNİ GETİR İMZALAYALIM"

Dedim ki 'Ey Recep Tayyip Erdoğan, Eğer bu pislikten partinin kurumsal olarak ve senin şahsen bu pislikten sorumlu olmadığını söylemek istiyorsan getir soruşturma önergesini Süleyman Soylu hakkında imzalayalım, Meclis soruştursun. AYM bu kişiyi yargılasın. Bunu yapmıyorlar. Soylu dönemiyle hesaplaşmayı kapalı kapılar ardında, kendi yöntemleriyle yapıyorlar. Hukuk devletinde kapalı kapılar ardında hesaplaşma olmaz. Bakansa hesabı Yüce Divan'a verecek.

"REZALETLER ORTAYA ÇIKMADAN SOYLU'NUN GEREĞİNİ YAP"

Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya dökülmeden ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten rezaletten bizzat sorumlusun."

Özel, Erdoğan\'a çağrı yaptı: Altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya çıkmadan Soylu için gereğini yap
YORUMLAR (10)
  • Cengiz Altıntaş: Kamal'da böyleydi nereden geldiği belli olmayan bilgilerle tehdit ederdi. Hiç birşey de çıkmazdı. Ülkeye pkkdan çok zarar veren partidir cehape Yanıtla 532 339
  • bülent C.: gereğini yap demeden açıkla , ne biliyorsan konuş. yoksa neyin pazarlığını yapacaksınız. Yanıtla 87 407
  • Serkan Basar: gereği yapılmaz ucu değişik kişilere ulaşır çünkü Yanıtla 58 244
  • tolga karabulut: CENGİZ İNSAN DÜŞÜNEN BİR VARLIKTIR ÜLKENİN SON 20 YILDA GELDİĞİ NOKTAYI ARAŞTIRIP BAKARSAN ELİNE KALAN BATMIŞ BİR ÜLKE OLUR HER ALANDA :) 120 144
  • Beşiktaş 1903: Cengiz yani okadar resmi vardı soylunun yokmuydu. Ayrıca mal da sensin 86 118
  • HAMDİ KARTAL: Varsa elinizde bilgi belge verin gereğini yapsınlar. Gereksiz gündemi meşgul etmeyiniz. Yanıtla 48 135
  • Cengiz Altıntaş: Bjk 1903 önce okumayı öğren. Tolga son 20 yılda görmediğin güzellik kalmadı nankörlükten, algıdanbaşka işiniz yok. Git evinde havla rahatsız oluyoruz. Yanıtla 94 43
  • Eski Tüfek.: Cengiz...rahatsız olan gider gardaş... Herkes seninle aynı düşünce yapısına sahip olucak diye bir kaide yok.. 54 15
  • Eski Tüfek.: Cengiz....rahatsız olan gider gardaş.. Bu ne seviyesiz bir üslup böyle....haydi durma bana da sar şimdi ,aşılarım tamam sıkıntı yok... 39 10
  • Erol MARASLI: Senin zincirlerini biri boşlamış galiba bak gelmiş burada millete havlayıp duruyorsun 21 7

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Son Dakika Politika Özel, Erdoğan'a çağrı yaptı: Altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya çıkmadan Soylu için gereğini yap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel, Erdoğan'a çağrı yaptı: Altından kalkamayacağınız rezaletler ortaya çıkmadan Soylu için gereğini yap - Son Dakika
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