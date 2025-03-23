Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır - Son Dakika
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Politika

Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır

Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de ön seçim için oyunu kullandı. Gazetecilere açıklama yapan Özel "Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. Onu Silivri'ye doğru ittirenlere inat, millet onu Çankaya Köşkü'ne yakınlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

23.03.2025 14:15
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği seçimde oy kullanan vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

Özel karara ilişkin şunları söyledi; "Biraz önce 16 milyon İstanbullunun üç kez seçtiği Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğinde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı. Oradan tutuklama talebi reddedildi. Adli kontrol dahi yok. Ama İmamoğlu Suç Örgütü diye tabir ettikleri dosyadan tutuklama verildi. Kayyum atanmasının ortadan kalkması bakımından önemlidir. Ancak başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazladır. Dört gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara dökülen insanların bu sevgisi boşuna değildir.

"BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK"

İBB Başkanı sıfatıyla olacak belediye meclisinden biri seçilecek. Ekrem başkan suçsuzluğu ispat edilene ya da serbest bırakılana kadar bu vekalet görevi sürdürülecek. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzun kuyruklar, tekerlekli sandalyeyle koşturanlar, iki bastonla iki büklüm merdiven çıkanların görüntüsü bu ülkede kimin geldiğini kimin gittiğini gösteriyor. Ekrem Başkan morali yüksek bir şekilde bu kumpasın kimin kurulduğunu biliyor. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu değiştiremeyecekler.

"İMAMOĞLU BİR YANDAN CEZAEVİ BİR YANDAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI YOLUNDADIR"

CHP lideri Özel Saraçhane'de oyunu kullandı. Oy kullanılacak alanda "yandaş medya dışarı" sloganları atılırken Özel konuşmakta güçlük çekti. İmamoğlu şunları kaydetti; "Türkiye siyaset tarihinin de Dünya siyaset tarihinde en birbiriyle çelişen işidir. Biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek adayımızı belirleyecekken; adayımıza için yapılan yargı tacizlerinin en üst noktasına çıkıp tam da bugüne kendisinin tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı ve adete İtalyan mafya yöntemleriyle 'sen bana karşı aday olursan, ben seni o gün tutuklatırım' denmiştir.

Buna karşı CHP'nin sadece üyeleriyle değil, Dayanışma Sandığı diyerek yaptığı çağrıya bugün bütün İstanbul'da üye sayımızın 10 katı kadar Dayanışma Sandıkları'ndan taşmaktadır. Bütün Türkiye'de dayanışma sandıkları üye sandıklarımızın 10 ila 15 katı ilgi görmektedir. Bir Cumhurbaşkanı'na rakip olacak Cumhurbaşkanı adayına, geleceğin Cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimine bugün iki elindeki bastonuyla merdivenlerden emekleyerek 104 yaşında sandık başına gelerek; bugün Cumhurbaşkanı adayı belirleme özgürlüğünü elinden yargı ve baskıyla alınmasına millet bir darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarından püskürtmektedir. Dünya siyasi tarihi açısından da inanılmaz önemli bir halk hareketidir. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. Onu Silivri'ye doğru ittirenlere inat, millet onu Çankaya Köşkü'ne yakınlaştırmaktadır.

"10 MİLYONUN ÜZERİNDE DAYANIŞMA OYU"

Bugün 1 milyon 700 bin üyemizin önemli bir kısmı oy kullanacak ama anlaşılan 10 milyonun üzerinde ya da 10 milyona yaklaşan bir dayanışma oyu Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesenlere karşı ona bambaşka bir yol açacaktır. Bunu da biz görevini yapan her bir emekçi kardeşimiz, hangi kuruluş için çalışıyor olursa olsun bizim için aynı kıymettedir. Burada bazı duygusallıklarla kullanılan ifadelere biz izin vermeyiz. Kurumun, kuruluşun, patronun tutumu ayrıdır. Basın emekçisinin yeri başımızın üzeridir. Burada en ufak bir kırıcı bir şey olduysa buradakiler adına ben özür dilerim."

Ekrem İmamoğlu, Çankaya Köşkü, Özgür Özel, Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Trabzon:
    DOĞRU DÜZGÜN Bİ PROJESİ SİYASETİ VAADİ BULUNMAYAN KİŞİYİ 5 MİLYON OYUM OLSA YİNE BİR TANE VERMEM.... 94 11 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    He yaw heeee 88 12 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Bir ideal uğruna tutuklsnmadı özel ..O yüzden bu millet ona oy vermez. Yani dava adamı değil ..Çep dolmdurma peşinden ancak cepçiler gider 74 12 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    ALLAH ALLAH 48 6 Yanıtla
  • Behzat null:
    Bu adam iyice kafayı yedi Vallahi. 44 5 Yanıtla
  • Haydar IŞIK:
    Yapma Özgürcüm yapma. bu halkı salak yerine koyma.herkes herseyin ziyadesiyle farkında. radikal bi kaç bin meydanda toplandı diye güç testi yapma. toplanan ve eyleme destek veren 10 M desek bile 80 M geride. bi insan bir konuda açık verirse onun zaafıdır. sen ve Ekrem İ. bir plan yapıp KK yi yolladınız. bunu kendisi de sırtımdan hançerlendim diye söyledi. şu an ki duru. sana yarıyor ama KK faktörünü yok sayma. Alevi lobisi onun yanında. yarın herşeyi farklı konuşma potansiyelinde bi adamsın. 41 6 Yanıtla
  • Efem0909:
    Ne kadar saçma işlerle uğraşıyorlar memlekete faydalı bir tane icraatleri yok tek adayın olduğu ön seçim yapıyorlar oda cezaevine gidiyor Ortada adayda yok 42 3 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Çok iddialılar yaw inşallah hevesleri kırılmaz:) 29 10 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    hani yüksek öğretim o nerde. içerde açıktan okuyacak alttan ders alacak halk ders vermeden olmaz. halkın vermesi lazım başka türlü anlamazlar. 32 6 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Allah akıl fikir versin düzgün birini aday çıkarında kurtulalım şu iktidardan 25 senedir onşara çalışıyorsunuz! 24 8 Yanıtla
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