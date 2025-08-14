Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum - Son Dakika
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum

14.08.2025 13:46
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in, İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Kapki ve AK Partili avukat Mücahit Birinci hakkındaki iddialarına ilişkin konuştu. Yılmaz, "Özgür Özel, 'Yargıda bir borsa var' algısı peşinde. Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki'ye AK Partili avukat Mücahit Birinci tarafından Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'u hedef alan ifade vermesi için baskı yapıldığı ve 2 milyon dolar talep edildiği iddiası siyasette büyük yankı uyandırdı. Özel'in iddialarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sessizliğini bozdu.

ÖZEL'DEN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Özel konuşmasında "Bu AK Toroslar çetesinin iltimas içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri.

'BUNU İMZALAYACAKSIN, ÜSTÜNE DE 2 MİLYON DOLAR VERECEKSİN' DEDİLER

Bu kişiye, AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle 31 Temmuz günü konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup 'Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin...' der. Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini ister. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem Başkan'a ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşılığında olacağını söylüyor. 'Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım' diyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN YANIT

Bu iddiaların ardından Adalet Bakanı Tunç ise şunları, "CHP'nin HSK'ya verdiği dilekçenin ekinde de bir avukatın soruşturma kapsamında müvekkili ile yaptığı bir görüşme. Ne diyor bu görüşmelerde 'Şöyle şöyle davranırsan bu noktada senin serbest kalman için uğraşırım" Kim diyor bunu? Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var? Savcı müvekkiline şu tarihte getir demişse, ifadesini alalım demişse burada yargı mensuplarının, savcıların suçlanması söz konusu değil. Tabii ki bu HSK tarafından detaylı incelenecek. HSK üyelerine de hakaret etti HSK üyelerinin seçim usulünü eleştirdi. Yargı mensuplarımıza hakaret edildi. CHP son zamanlarda belki içlerindeki karışıklık nedeniyle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü. Özgür Özel, "Yargıda bir borsa var" algısı peşinde." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Davut Kochan:
    boş Bir konuşma olmuş bir CHP'li olarak yazıyorum 2 1 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    İşini yap, bir dünya iddia ile sana geliniyor, senin vazifen partizanlık yapmak değil , bunların soruşturulmasını sağlamak .. 3 0 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    peynir kokmuş çoktan haberiniz yokmu sanki herkes her şeyi iyi görüyor 2 0 Yanıtla
  • keskin2026:
    ne bekliyorduk ki o adelet bakanı değil akp sözcüsü bunlar uzaktan kumandalı bakanlar ilan bakanmisin nesin adam gibi görevini yap git o avukatı çağır bunun ucu herkese dokunuyor diplomasi varmı sizmi verdiniz bir bak senin adaminda ondan soramiyorsun iki yuzlusunuz hiç olmayan şeyleri varmış gösteriyorsunuz hemen dava açıyorsunuz niye kolunuz kibirdamiyor yazıklar oldun boyundan sıfatın utan be seni adam sanmıştım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:18
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
