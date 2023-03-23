Muharrem İnce'nin aday olabilmesi için toplanan imzalar beklenenin bir hayli altında kaldı - Son Dakika
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Muharrem İnce'nin aday olabilmesi için toplanan imzalar beklenenin bir hayli altında kaldı

23.03.2023 15:27

Özellikle gençlerin kendisine büyük destek verdiğini belirten ve her fırsatta Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alacağını ifade eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması için 2 güne yakın sürede 34 bine yakın imza toplanması beklentilerin altında kaldı.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

27 MART'A KADAR ZAMANI VAR

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

İNCE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

İmza süreci devam ederken adaylar arasında en büyük hayal kırıklığı yaratan isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Her fırsatta gençlerin kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini ifade eden ve 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alabileceğini belirten İnce için dün sabahtan beri verilen imza sayısı 33 bin 820 oldu.

Saat 13:15 itibarıyla imza sürecinde son durum;

  • Muharrem İnce: 33.820
  • Fatih Erbakan: 32.688
  • Sinan Oğan: 18.428
  • Doğu Perinçek: 8.261
YORUMLAR (5)
  • Deniz Deniz: Akp destekliyor İnce yi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Abuzer Yavuz: Nekadar aday çok olsa okadar iktidarın işine gelir Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
  • Cem Ergün TASIR: Sadece merak ettiğim bir anda nasıl bir projenin içine girdi sayın İnce anlamadım aynı tarafız deyip rakip olmak farklı bir durum. Cevap Yaz 27 27 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin aday olabilmesi için toplanan imzalar beklenenin bir hayli altında kaldı - Son Dakika
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