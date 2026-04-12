Özgür Özel: Adaletin Yok Sayıldığı Kara Gün

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından, "Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir'de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır" ifadelerine yer verdi.