Özgür Özel: Biz asla yenilgiye alışmayacağız - Son Dakika
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Özgür Özel: Biz asla yenilgiye alışmayacağız

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Özgür Özel: Biz asla yenilgiye alışmayacağız
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçmişte söz vermiştim, ilk sözü tuttum. Bundan sonra da size söz olsun; biz asla yenilgiye alışmayacağız, kaybetmeyeceğiz, biz kazanacağız. Cumhuriyet kazanacak" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçmişte söz vermiştim, ilk sözü tuttum. Bundan sonra da size söz olsun; biz asla yenilgiye alışmayacağız, kaybetmeyeceğiz, biz kazanacağız. Cumhuriyet kazanacak" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Özel, konuşmasında "Yeni Parti, Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti, Karadeniz'in yeni partisidir. Yeni Parti Artvin'in, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin, vatanını, milletini, bayrağını, atasını seven herkesin yeni partisidir. Onun için, tüm Artvinlileri geçmişte hangi siyasi görüşte olurlarsa olsun bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden, iyiliğinden, esenliğinden yana olanları, eşitlikten, kardeşlikten yana olanları, alın terine değer verenleri, emeklisine saygı duyanları, gençlerinin geleceğinden kaygı duyanları Yeni Parti'nin yeni yürüyüşüne, iktidar yürüyüşüne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, "47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. 25 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yenilgi ile tanıştırdık. Kimi ili 47 yıl sonra, kimi ili Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandık ama buradan müjdeyi vereyim. Geçmişte söz vermiştim, ilk sözü tuttum. Bundan sonra da size söz olsun; biz asla yenilgiye alışmayacağız, kaybetmeyeceğiz, biz kazanacağız. Cumhuriyet kazanacak" diye konuştu.

'ARTVİN BALINI KORUYACAĞIZ, MARKALAŞTIRACAĞIZ'

Tarım ve hayvancılık politikaları üzerinden iktidarı eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Yeni Parti olarak üreticilere hakkını vereceğiz. Dünyaca ünlü Artvin balını koruyacağız, markalaştıracağız. Kayıt dışı sahte balla, Artvin balının taklitleriyle mücadele edeceğiz. Bu iktidar geçen sene 740 bin baş canlı hayvan ithal etti. Toplam 1,2 milyar. Öyle olunca etin fiyatı düşmedi ama et üreticisinin, besicinin canını okudular. Süt üreticisinin canını okudular. Bizim iktidarımızda, canlı hayvanda, tarım ürünlerinde, löp et ithalatında vergiyi düşürüp, çiftçinin beline vuran, hayvancının canını yakan uygulamalara son vereceğiz. Desteklenecekse kendi çiftçimiz desteklenecek. Buraya Yeni Parti'nin genel başkanı olarak geldim ama size söz olsun, iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Bu dertlerin de hepsini hep birlikte çözeceğiz."

'YAŞADIĞIMIZ ŞEY DEVLET KRİZİDİR'

"Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi, şimdi bir de fon krizi çıktı" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Vatandaşın, devlete emanet ettiği parasına çöktüler. Bu ülkede borsada 7 milyon hesap var. Bunların 3,5 milyonu 10 bin lira ve altında. Kredi kartını ödeyemeyen, kirasını ödemekte zorlanan insanlar borsada hızlı para kazanılıyormuş diye bunlara güvenip, inanıp küçücük birikimlerini borsaya koydular. Ardından 2021 ve 2025 arası kapalı dönemde 1'e 1000 kazananlar bunu açtılar. Millet geldi. Bakan oradaymış, AK Parti'li yönetici oradaymış diye buraya girdiler, paralarını koydular ve bunlar da hiç acımadan ellerinde o pahalı fonları, hisseleri vatandaşın sırtına bıraktılar. 3 gün içerisinde toz olup kaçtılar. Önceden uyarılmışlardı. Vatandaşı koruyacak hiçbir şey yapmadılar. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Ardından AK Parti'nin saadet zinciri çıktı. Bu fonlardaki yöneticilerin tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı yöneticiler. Tamamı AK Parti'liler. Bu AK Parti'lilerin döneminde biz açıklamasak kimse sesini çıkarmazken büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey finansal kriz değildir. Yaşadığımız şey bir devlet krizidir" dedi.

Kaynak: DHA
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