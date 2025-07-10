Özgür Özel, CHP\'li Başkanlarla Toplantı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , parti genel merkezinde belediye başkanları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve tutuklamaların ardından belediye başkanlarını toplantıya çağırdı. CHP Genel Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantıya, tutuklu olan belediye başkanların vekilleri ile birlikte toplam 412 belediye başkanı katıldı. Öte yandan toplantı sırasında, 2024 yılında İzmir Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan bir grup kadın işçi, parti genel merkezi önünde eylem yaptı. İşçiler adına konuşan Hale Eren Özdemir, haksız yere işten atıldıklarını belirterek, "Biz bu ülkede her türlü hukuksuzluğa karşı çıkarken de seçme ve seçilme hakkımızı savunurken de demokrasiye sahip çıkarken de yan yana yürüyen kadınlarız. Bugün de aynı duruşun devamıyız. Bizim derdimiz kişisel değil, partisel değil, makam, mevki hiç değil. Bizim davamız emekçinin alın terini, kadının onurunu, işçinin hakkını savunma davasıdır" dedi.