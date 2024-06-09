Politika

Özgür Özel: "Çiftçi sayısı yarım milyon azaldı"

CHP Genel Başkanı Özel'den üreticilere söz: "Dalda, ambarda, kasada ürün kalmayacak. Ürün satılmıyorsa ürün alacağız"

"Çare tarımsal desteklemenin arttırılması"

İZMİR - İzmir programı kapsamında, Bornova'da düzenlenen Kiraz Festivali'ne konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçi nüfusunun azaldığına değinerek, "2003 yılında 2.8 milyon çiftçimiz varken, 21 yıl sonra bugün 2.3 milyon çiftçimiz var. Yani 500 bin çiftçi kayıp" dedi. İlçedeki üreticilere de seslenen Özel, "Bornova'da 12 köyde dalda, ambarda, kasada ürün kalmayacak. Ürün satılmıyorsa ürün alacağız" diyerek müjdeyi verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir programı kapsamındaki ikinci durağı Bornova oldu. Beşyol Mahallesi'nde düzenlenen Kiraz Festivali'ne konuk olan Özel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. CHP lideri Özel, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kiraz üretimi konusunda 1'inci olduğuna dikkati çekti. Üreticinin artan gübre, mazot, ilaç ve işçilik maliyetlerinden dolayı zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Özel, açıklamasında çiftçilerin mağduriyetlerinin altını çizdi.

Bornova'ya yapılacak hizmetleri anlattı

Bornova'daki festivalde açıklama yapan Özel, açıklamasında ilçeye neler yapılacağını söyledi. Özel, "4 yıldır pandemi malum. Festival yapılmıyordu. Bu festivale sahip çıkması, destek olmasını önemsiyorum. Tüm köylere asfalt işini bu yaz bitirmeye söz vermiş. Bu geçmiş dönemlerde de en büyük şehrimizin çok önemli işlerden biriydi köy yollarının, ova yollarının, bahçe yollarının asfaltlanması, köy yollarının asfaltlanması son derece önemli. Burada muhtarlık binası var ancak olmayan muhtarlık binası kalmayacak. Karşımızda muhtarlık binası var eksiklikleri tamamlanacak, onarılması gerekenler onarılacak. Camiyi yıkıp yeniden yapacağını, Kavaklıdere ve Yeşilçam'da okul ihtiyacı olduğunu, okul yapacağını, çiçek yedekli sağlık evini onaracağını ve yine Gökdere'ye bir spor tesisi ve köy kahvesi kazandıracağını ilçe belediye başkanı bana rapor etti ve bu çalışmalarından bahsetti. Ayrıca köylere kümes, tavuk yardımı, yumurta alım garantisi, keçi, koyun desteği ve süt ve et alım garantisi veriyor. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak köylerden destek isterken boşuna konuşmuyoruz. 2 ay gibi kısa bir zamanda bu kadar önemli sözlerin tutulma yoluna girmesini, adım atılmasını, bugün bu festivalde bir arada olmamızı son derece önemsiyorum" dedi.

"Dalda, ambarda, kasada ürün kalmayacak"

İlçedeki üreticilere müjdeyi veren Özel, "Bornova'da 12 köyde dalda, ambarda, kasada ürün kalmayacak. Fiyatı beğenirseniz, satarsınız. Paranızı cebinize koyarsınız. Ürün satılmıyorsa ürün alacağız. Ayrıca eğer sizin ürettiğiniz üründen Bornova'da yiyemeyen aile varsa onu alabilene satmak yerine ilk önce ihtiyaç sahiplerine de dağıtacağım. Komşu köylerin, değerli çiftçileri köylüleri. Burası benim köyüm. Manisa'da ovada Hacıaliler'denim ama burası da kendi memleketimiz gibi bildiğimiz çok özel bir yer" dedi.

"Çiftçi nüfusu azaldı"

Çiftçilerin tarımı bırakarak başka arayışlara gittiğini ve bu yüzden çiftçi nüfusunun azaldığına vurgu yapan CHP lideri Özel, "2003 yılında 2.8 milyon çiftçimiz varken, 21 yıl sonra bugün 2.3 milyon çiftçimiz var. Yani yarım milyon, 500 bin çiftçi kayıp. Çiftçiliği bırakıp sanayide asgari ücretli işçi olmuş, işsiz olmuş, sokakta geçimini arayan gündelik çalışanlara dönüşmüş. Soma madeninde işçi olmuş; günü gelmiş canını vermiş. Çiftçilerin yaş ortalaması 58 olmuş. Artık sadece yaşlıların yaptığı, 4 gençten 3'ünün toprağı, köyü bırakmaya yöneldiği bir süreç. Ekilen dikilen arazinin Hollanda kadarını Türkiye son 20 yılda kaybetti" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin yüzde 65'ini Cumhuriyet Halk Partili belediyeye emanet ettiler"

Özel açıklamasının devamında, "Biz 31 Mart'a giderken dedik ki, 'Bize destek verin. Belediye başkanlarımızı seçin. Bu bir genel seçim değil. Hem dürüst başkanlarımızı seçin, hem de bu iktidara tepkinizi gösterin' dedik. Sesimizi duydunuz. Atanmayan öğretmenler, işçiler, memurlar, çiftçiler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra birinci parti yaptılar. Türkiye'nin yüzde 65'ini Cumhuriyet Halk Partili belediyeye emanet ettiler. O günlerde söz vermiştik. Dedik ki, 'siz eğer siz bizi güçlendirirseniz biz sizin sesinizi duyacağız'" diye konuştu.

Festivalde konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "İzmir Türkiye'de bitkisel ve hayvansal tarımda en fazla üretim yapan 2'nci il. Bu İzmir'in tarımdaki potansiyelini korumamız gerektiğini ortaya çıkartıyor. Bunun bilincinde çalışmalarımızı yapıyoruz" sözlerine yer verdi.