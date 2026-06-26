Özgür Özel'den CHP Açıklaması - Son Dakika
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Özgür Özel'den CHP Açıklaması

Özgür Özel\'den CHP Açıklaması
26.06.2026 19:36
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, barış ve demokrasi vurgusu yaparak krizlerin partinin meselesi olmadığını belirtti.

'MESELE CHP'NİN İÇ MESELESİ DEĞİL'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Diyarbakır'daki ailesini ziyaret etti. Aile ile bir süre görüşen Özel, ardından bir otelin toplantı salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özel, "Yaşanan mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değil. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iç mesele yaşanıyor, bir tartışma yaşanıyor gibi göstermek istese de aslında mesele otokratlarla demokratlar arasında bir mesele. Mesele rejimin evrildiği nokta ve bu rejim değişimine direnç ya da rejimin değişimine sessiz kalma veya onunla birlikte hareket etmeyi planlayanların karşı karşıya oldukları bir mesele. Türkiye değil, dünya demokrasi tarihindeki demokrasi sandıkla oluyor, sandık dediğimizin güvencesi seçim hukuku. Seçim hukuku da itirazlara, sürelere ve kesinleşmeye bağlayan bir hukuk. Bu sayede de seçim sonucu kesinleştikten sonra bir sonraki seçime kadar, yeni bir sandık kurulana kadar artık o tartışmalar bitmiş ve bu demokratik bir güvence olarak seçilenlerin önünde ve seçenlerin gözünün önünde gerçekleşen bir durum" dedi.

'BARIŞA BUTLAN GELMESİN DİYE İRADE KOYMAYA GELDİK'

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan da bizim başımıza bir butlan geldi. Bu bize butlan yapanlar eğer niyetleri okuduğumuz gibiyse barış umutlarını da butlan edecekler. Barışa butlan gelmesin diye de irade koymaya geldik. Barışa butlan gelmesin diye de bir mücadeleyi de ortaklaşmak üzerine geldik. Bunu ifade etmek isterim. Hepimiz zor dönemlerden geçiyoruz. Bir dönüm noktasındayız veya çok amiyane, çok klasik, çok kullanılan şeyle, tarihin kırılma noktalarından bir tanesindeyiz. Türkiye siyaseti için de öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyaseti için de öyle. Gideceğimiz istikameti o yüzden Ankara'dan ve biz bize belirlemek istemedik. Belirleyemezdik zaten. Bunun için de 'pusula halktır, halklardır, millettir ve sokaklardır, meydanlardır, Anadolu'dur, Trakya'dır' dedik."

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülistan Doku, Sivil Toplum, Diyarbakır, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den CHP Açıklaması - Son Dakika

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