Özgür Özel\'den \'\'Espresso Lab\'\' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk Tv'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yapan Özel, ünlü kahve zinciri Espresso Lab'le ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

ÖZEL: BİZİM LİSTEMİZDE ESPRESSO LAB YOKTU

Espresso Lab'in boykot listesinde olmadığını savunan Özel, şunları söyledi: "Espresso'ya ben yapmadım ki Varank yaptı. Sahipleri diyor ki ne zaman Varank geldi burada kahve içti. Ondan sonra bunlar oldu. Bizim listemizde Espresso Lab yoktu. Bizim boykotumuz sınırlıydı.

"İNDİRİM YAPARLARSA ÇIKARACAĞIM"

Vakıf ve devlet üniversitelerde kantinlerde bu gençlerin sevdiği, mütevazı kahveyi uygun fiyata satan kahveler varmış. Diyorlar ki gelmişler buraları kiralamışlar, kahve fiyatlarını çok artırmışlar. Oradaki mütevazı esnafın gitmesine bozulmuş gençler. Onlar zaten kendi çaplarında boykot ederlermiş. Binlerce öğrenci zıplayınca buraya gelmiş. CHP'liler önce Vatan Emniyet'ten geldi. Bütün üniversiteliler geldi. Bunun üzerine onları mı kıracağım. Espresso Lab bize ulaşınca 'Gençlerin gönlünü yapın çıkarayım listeden sizi' dedim. İndirim yaparlarsa çıkaracağım. Gençler tüketim boykotu yapıyorlardı."