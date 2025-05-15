Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında yer alan Espresso Lab ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Özel, ''Espresso'ya ben yapmadım ki Varank yaptı. Sahipleri diyor ki ne zaman Varank geldi burada kahve içti. Ondan sonra bunlar oldu. Bizim listemizde Espresso Lab yoktu. Bizim boykotumuz sınırlıydı.'' dedi.

15.05.2025 22:25
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk Tv'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yapan Özel, ünlü kahve zinciri Espresso Lab'le ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

ÖZEL: BİZİM LİSTEMİZDE ESPRESSO LAB YOKTU

Espresso Lab'in boykot listesinde olmadığını savunan Özel, şunları söyledi: "Espresso'ya ben yapmadım ki Varank yaptı. Sahipleri diyor ki ne zaman Varank geldi burada kahve içti. Ondan sonra bunlar oldu. Bizim listemizde Espresso Lab yoktu. Bizim boykotumuz sınırlıydı.

"İNDİRİM YAPARLARSA ÇIKARACAĞIM"

Vakıf ve devlet üniversitelerde kantinlerde bu gençlerin sevdiği, mütevazı kahveyi uygun fiyata satan kahveler varmış. Diyorlar ki gelmişler buraları kiralamışlar, kahve fiyatlarını çok artırmışlar. Oradaki mütevazı esnafın gitmesine bozulmuş gençler. Onlar zaten kendi çaplarında boykot ederlermiş. Binlerce öğrenci zıplayınca buraya gelmiş. CHP'liler önce Vatan Emniyet'ten geldi. Bütün üniversiteliler geldi. Bunun üzerine onları mı kıracağım. Espresso Lab bize ulaşınca 'Gençlerin gönlünü yapın çıkarayım listeden sizi' dedim. İndirim yaparlarsa çıkaracağım. Gençler tüketim boykotu yapıyorlardı."

    Özgür Özel\'den \'\'Espresso Lab\'\' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

    Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    Son Dakika Politika Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (15)

    • istanbul.34:
      Adamın eline bir liste veriyorlar. Yerli mi yabancı mı ekonomiye zarar mı verir fayda mı bilmeden gelmiş gaza okuyor. Sonrada ben yapmadım o yaptı. Yeni siyasi dümen de bu. Şirin gözükmek için gerekrise yalan söyle, u dön yiyen yiyor. 149 40 Yanıtla
    • Bayram ÖZSOY:
      tank palet fabrilasını gidipte katarlılara satanlar kalkmıs burda ozgur ozelin boykotunu elestiriyor yerli ve milli firmaları nasıl boykot edersin diye. ocalanı bile millelestirdinizde sayın oldu hic utanmada yok sizde. 50 137 Yanıtla
    • Abdullah Gur:
      Allah aşkına dün dediğini bugün demedim diyen özgür Özel insanların aklı ile alay ediyor fakat bilmiyor ki iletişim çağındayız herkes herşeyi kimin ne dediğini Google emiceye sorup öğreniyor bunlar ülke gündeminin 20 yıl gerisinde 108 19 Yanıtla
    • Murat Zor:
      Söylediği yalanı bile yalanlıyor. Özgürcüm senden değil devlet adamı site yöneticisi bile olmaz. 74 18 Yanıtla
    • Hakan1421:
      zurnanın zıırt deliği çalmaya alışkın olduğunuzdan olsa gerek kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz 72 14 Yanıtla
    • Mehlika Adnan:
      son dönemde siyasi ahlaksızlığın dibine vurduk. işinizi yapın, yalanla dolanla iş yapmayın. Sn özgür özel bu şekilde hiçbir yere varılmaz, üç kuruşa satılanlardan olma.muhalefet demek herşeye karşı olmak değildir 70 12 Yanıtla
    • Selim Kayisi:
      Adamın ne dediğini dinlemeden okumadan buraya gelip yorum yapıyorsunuz. biz anlıyoruz cahil ya da trol olduğunuzu da hani Müslümanız ya, sizin gibilerin ağzına bakıp günah alan bir sürü insan piyasaya çıkıyor. Allah var! iftira atmayın! 6 40 Yanıtla
    • babasultan:
      O içtiğiniz her kahvede 1 tane saraya ısrmalıyorsunuz.. kahve fiyatları 200 lira mk ... Türk tarihinin en yüksek banknotu ile 1 kahve alıyorsunuz düşünün artık sıgr sürüsü 9 25 Yanıtla
    • Bayram :
      YALAN kelimesi bile bunlari görünce kendinden süphe ediyor hangimiz yalaniz diye :)) 24 2 Yanıtla
    • yasir kamer:
      bayram özsoymusun ne boş adamsın sen.Öcalanı sizinkiler getirtti ya ecevit zamanında idam eidlmeyecek diye şart koşulu ile verdiler. Adamı 5 yıldızlı otele koyup yok sonrada adama sayın dediler. bir icaraatınız yok ancak boş konuşun.Birde yok tank palet satılmış katarlılara hep aynı nakarat. Dünyanın bütün ülkeleri arap sermayesi gelsin klüpleri alsın yatırım yapsın diye peşlerinde sen diyorsunki satılmasın. Parasını veren alır. sen olsan sende alırsın. 10 0 Yanıtla
    • Ali Kublay:
      Aklıma Sibel Can geldi nedense 0 0 Yanıtla
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