Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek

Özgür Özel\'den İmamoğlu\'na Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim yasağını eleştirdi.

08.05.2025 19:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim yasağı getirilmesiyle ilgili konuşarak, "Biz X'in evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmamasını öneriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gelerek İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren ziyaret sonrasında Özel, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özel, açıklamasının başından Ümit Özdağ'ın rahatsızlandığını ve doktor kontrolü sonrasında hastaneye sevk edildiği için ziyaret edemediğini söyledi. Özel, konuşmasının devamında ise, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının erişime kapatılmasıyla ilgili konuştu. Özel, "Darbenin dijital ayağıyla, dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Şu anda soruşturmayı yürütenler yaptıkları başvuru işe asliye hukuk mahkemesinden aldıkları karar ile darbenin dijital ayağını hayata geçirerek sayın Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Özgür Özel şöyle devam etti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz evre panik evresidir. Panik evresinde yaptıkları iş aileye saldırmak çocukla uğraşmak ve sosyal medya hesabı kapattırmak gibi saçma sapan noktalara gelmiştir. Ekrem İmamoğlu yaptığı bir paylaşım ile suç işliyorsa suç olan ifade neyse ona dava açarsın. Bir suç varsa mahkeme karar verir o paylaşıma engel gelir. Ben buradan X'in yöneticilerine yaptığımız başvuruyu hatırlatmak isterim. Öğrencilerin tutuklandığı dönemde bir X'e yazdık. Dedik ki bu karar sizin ilkelerinizle ve evrensel ilkelerle uymuyor. Buna direnin demiştik. X'in Türkiye'deki avukatı diyor ki, 'Müvekkilim, bana görev verdi bu karara itiraz et diye' yani Ekrem İmamoğlu tivit atıyor X' hesabını kapatıyorlar. Bundan Ekrem İmamoğlu'da şikayetçi X'de şikayetçi. Elbette X bu karara uymayabilir uymazsa bant daraltacaklar, kanun öyle yazıyor. Bant daralttıktan sonra yine uymazsa lisans iptal edecekler. Biz X'in evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmamasını öneriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ellaperry:
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