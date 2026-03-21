Özgür Özel'den İran'daki Saldırıya Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'da masum insanların hedef alınmasının, bir okula yapılan saldırıda 165 kız çocuğunun öldürülmesinin insanlık suçu olduğunu belirterek, "uluslararası hukuk ihlallerine karşı başlatılan imza kampanyası"na destek çağrısında bulundu.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Amerika'nın ve İsrail'in düzeni, dünya düzeni değildir. İran'da masum insanların hedef alınması, bir okula yapılan saldırıda 165 kız çocuğunun öldürülmesi insanlık suçudur. Bu suça karşı hukuk ve vicdan zemininde birleşmek zorundayız. Uluslararası hukuk ihlallerine karşı imza kampanyası başlatan Sayın Ahmet Davutoğlu ve Richard Falk'a teşekkür ediyor, adaletten ve çocukların yaşam hakkından yana olan tüm yurttaşlarımızı imza vermeye davet ediyorum."