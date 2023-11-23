Özgür Özel\'den, "İYİ Parti ile ittifak yapılır mı?" sorusuna yanıt: Meral ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti ile yerel seçimlerde ittifak olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. Ben 'iş birliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkan'ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, yerel seçimlere her şehirde tek başlarına gireceklerini söyledi. CHP'de Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçilmesinin ardından, "İYİ Parti ve CHP yerel seçimler için anlaşabilir mi?" sorusu da yeniden gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Tv'de yaptığı açıklamada, seçim bölgelerine özel iş birliği yapılabileceğini belirtti. İYİ Parti ile ilgili soruya yanıt veren Özgür Özel, şunları söyledi: "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliği ile o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben 'iş birliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum.

Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Bu iş birliğinde mümkünse iki parti ama özel bir gereklilik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin iş birliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum.

İş yerel seçim olduğunda bir sorumluluğumuz var hep beraber. O sorumluluk da şu: Ben kazanmazsam, sen kazanmazsan, biz kazanmazsak o kazanacak. O kim? Recep Tayyip Erdoğan. Muhalif seçmen, Erdoğan'ın üzerinde helikopterle uçup Araplara kupon arsa rezerve etmesini istemeyen seçmen. Bu seçmen, bizim ona kaybetmemize tahammül edemez. O zaman ne yapacağız? Yerel seçimlerde iş birlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz.

Ben Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkan'ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de ben üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç. Mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız. Olmazsa dünyanın sonu değil.

(Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında Mayıs seçimleri öncesi imzalanan protokole ilişkin) Bu protokolden haberdar olmadığımızı kamuoyuna açıklamıştım. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde de bu konu oldu ama bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Ben böyle bir şeyin tarafı olmak istemem.

Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. Cumhuriyet Halk Partililer benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok.

)Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yüzde 50 artı 1' çıkışı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasına ilişkin) Erdoğan, MHP'den kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'de çok önemli bir yoksulluk var, enflasyon var. Türkiye'nin gündemi bambaşka, bunlar gündemi başka bir şey ile meşgul ediyorlar. Memleketi meşgul etmeyin. Aranızda ne konuşursanız konuşun. Ben bunların ne ayrılığına ümit bağlarım, ne birlikteliklerinden tasa duyarım. Esas mesele bizim ne yapacağımız.

Bundan sonra CHP'yi gördüğünüz yerde hem etkin, hem yetkin, hem enerjik; sadece mecliste, sadece kürsüde değil, sahada, tarlada, sokakta göreceksiniz. Türkiye'de tarım, iş gücü, ulaştırma, akaryakıt maliyetleri, enerji maliyetleri, kuraklık ve yanlış planlama yüzünden kendi vatandaşımızın tarım yapabilme, hayvancılık yapabilme imkanları da ortadan kalktığı için bugün çok büyük bir cenderenin içindeyiz.

Türkiye'de artık bambaşka bir siyasi anlayışın gelip, Türkiye'yi büyütmesi, Türkiye'yi kalkındırması,ekonomiyi ayağa kaldırması ve bölüşüme müdahale etmesi gerekiyor. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir Türkiye yerine artık büyümeden geniş kitlelerin pay alması gerekiyor.

(Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katılmasına ilişkin) Devlet Bey de kızdı geçen gün. Kızacaksa Tayyip Bey'e kızacak önce. Pervin Chakar, TRT Kürdi'de tek çıkan opera sanatçısı.Pervin Chakar öyle biriyse neden devletin televizyonuna çıkarıyorsunuz? Kaldı ki ben Pervin Chakar, 'Türkiye Kürdistan'ı' falan dememiş… Pervin Chakar'ın 'Kürdistan' ifadesini Tayyip Erdoğan da kullanıyor, 'Irak Kürdistan'ı' diye.

Muhteşem bir dinletiydi. Çıktık, çiçek vereceğiz, çok da tasarladığım bir şey değildi, elini uzatınca, sanatçıya duyduğum saygıdan bir de Atatürk'ün, Cumhuriyet'in değerleri böyledir, bir sanatçıya ve sanatına duyduğum saygıdan nezaketle elini öptüm. Ben sanatçının elini öptüm. Hiç pişman değilim. Yarın olsa yine aynı eli öperim. Pervin Chakar çıkıp da orada savaş çığırtkanlığı yapsa ben salonu terk ederim. Pervin Chakar benim de onurum, gururumdur.

(31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin) Elimizdeki belediyelerin tamamında anket başlattık. Büyükşehirlerimizden başlayarak anketler yapılıyor. Haftaya pazartesi sahaya çıkacak anketörlerimiz. Halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzde. Seçildiğinden ileride olan, partinin oyundan ileride olan, halkın gönlünde olan belediye başkanlarımızı tekrar aday yapacağız. Halkın beğenmediği başkanları değiştireceğiz. Türkiye'de bütün seçim bölgelerinde aday çıkartacağız ve sandığı örgütümüzün önünden kaçırmayacağız. Kazanmamız güç olan yer de olsa örgütümüz karar versin."