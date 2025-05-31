CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun ailesini ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce mitingi öncesinde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun Düzce Gümüşova Halilbey köyünde bulunan ailesini ziyaret etti" denildi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Kadriye Kasapoğlu'nun Ailesine Ziyaret - Son Dakika
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