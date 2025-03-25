Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i MASAK üzerinden çok sert sözlerle eleştirdi. Özel "Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek'in itibarı yerin dibindedir" dedi.

25.03.2025 15:16  Güncelleme: 15:29
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CHP'nin Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yer alan MASAK raporları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert sözlerle yüklendi.

"KİMSE BUNLARI EKONOMİSTTEN SAYMASIN"

Özel, "MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek'in itibarı yerin dibindedir" diye konuştu.

"İSTİFA ETMEMEK İÇİN ZOR DURUYOR"

CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar" demişti.

MEHMET ŞİMŞEK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise Özel'in sözlerine yanıt verip "Görevimizin başındayız" açıklaması yapmıştı. Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel\'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Ponçik Pamuk:
    Ekrem İmamoğlu yalnız değildir !!! Sonuna kadar arkandayız 203 516 Yanıtla
  • Murat Sert:
    adam ekonomi bakanina saldiriyor.resmen suç isliyor.devlet dusmani.amaclari ekonomi çöksün.turkiye ilerleyemesin. 397 179 Yanıtla
  • Musti5201:
    Senelerdir aynı şey çeyrek asır oldu bir arpa boyu yol alamadılar biz bu siyaseti bir değiştirelim dedik leri yok siz bu kafayla %25 oyu geçemezsiniz hakaret küfür iftira karalama devam edin 418 135 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ekonomi batsın mi istiyorsun sayın özel anlamak mümkün değil 389 153 Yanıtla
  • hasan Yilmaz:
    Doğru söze ne denir bunlar memleketi batırdı kendilerini ekonomist sananlar ülkeyi uçuruma goturduler 169 264 Yanıtla
  • Efem0909:
    İmamoğlu yolsuzluk yaptı diye maliye bakanı neden istifa etsin Elinizde masak raporunun aksine belgeler varsa açıklayın mesela 95 milyonluk tatlı alınmamış şu şekilde olmuştur gibi veya pandemi zamanı 1300 konser harcaması yapılmamış gibi bir açıklamanız bir belgeniz var mı İhale alan reklam şirketlerinin ihaleden 3 gün sonra imamoğlu inşaatın hesabına para göndermediği yalandır gibi hiçbir açıklamanız yok 287 66 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Kızdırmayın Küçük enişteyi kırmızı kartını gösteriverir, kırmızı kart deyip geçmeyin, yönetime geldi geleli tek icadı o. Onunla bütün ekonomik sorunları çözecek, belli o kapasite var. 232 72 Yanıtla
  • Mustafa SAK:
    Özel aynaya bakarak söylüyor bunları, kimse yanlış anlamasın. 188 72 Yanıtla
  • Ates null:
    Peki seni kim adamdan saysın.Seni kim parti başkanı yerine koysun.İnsan bu sözleri söylemeden önce dönüpte bir aynaya bakar. 180 58 Yanıtla
  • 19191923:
    Net bir şey var:”Filler tepişir,çimler ezilir!” Maalesef Türkiye’nin ve Türk halkının acı gerçeği. 167 9 Yanıtla
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