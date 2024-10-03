Özgür Özel'den Muhittin Böcek'e Kutlama - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Muhittin Böcek'e Kutlama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret ederek başarılarından dolayı kutladı ve Antalya'nın geleceği hakkında umut verici açıklamalar yaptı.

03.10.2024 16:29  Güncelleme: 16:46
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Özgür Özel'den, Böcek'e: "Bu başarıyı hak ettiniz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Muhittin Böcek'i kutlayarak, "Üst üste ikinci kez seçilmeyi başararak bir kısır döngüyü kırdınız. Zoru başardınız. Turizmden sağlığa, kentsel dönüşümden spora kadar eksiksiz her alanda ortaya koyduğunuz vizyon, gayret ve iradeyle bu başarıyı sonuna kadar hak ettiniz" dedi.

Antalya'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek tarafından Belediye Hizmet Binası önünde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tören Mangası ve bando eşliğinde karşılanan Genel Başkan Özel, Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzaladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'i, bu şehrin üst üste ikinci kez seçilmeyi başaran ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Siz bu kısır döngüyü kırdınız, zoru başardınız. Siz ve ekibiniz turizmden sağlığa, kentsel dönüşümden spora kadar eksiksiz her alanda ortaya koyduğu vizyon, gayret ve iradeyle bu başarıyı sonuna kadar hak etti. Şahsında tüm siyasi partilerden seçilen tüm belediye meclis üyelerimizi kutluyor, dünyanın en güzel kentine en güzel hizmetleri sunmaları için başarılar diliyorum" dedi.

"Fevkalade memnunum"

Başkan Böcek'i başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan CHP Genel Başkanı Özel, şöyle konuştu:

"Siz ata sporlarından tutun da su sporlarına, kentsel dönüşümden tutun sosyal belediyecilik uygulamalarına bütün zorluklarınıza rağmen hepsini dört dörtlük yerine getirdiniz. Sahil kenarından Toroslar'ın en tepesine kadar yetişmeyi, erişmeyi başardınız. Bu tabii emek demek. Şahsınızı kutluyorum. Antalya'da adeta Cumhuriyet Halk Partisi rüzgarı esiyor. Bir başka parti Antalya'da halka dokunamıyor. Bu açıdan fevkalade memnunum."

"Size yürekten inanıyorum"

Özel, şöyle devam etti:

"İleride çok özlediğimiz günlere geleceğiz. Ben Antalya'da 10 milletvekili, 9 milletvekili çıkarmanın hayal olmadığını düşünüyorum. Bu da şu sonucu doğuracak. Antalya hak ettiklerine kavuşacak. '26-27 yıllık atık su parasını ver, sana bir arıtma yapayım' olmayacak. Onu da doğru dürüst işletemediler, etrafa koku sarıyor.

Antalya'ya hizmette sizin için artık kolaylaştırıcı, katkı sağlayıcı bir noktada olacak. İlk seçimlerde Antalya halkı genel iktidara da Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirerek kendi önünü açacak. Burası hiç şüphesiz Atatürk'ün dediği gibi en güzel kenti ama dünyanın en önemli ve en önde giden turizm merkezi olacak. Çok döviz bırakacak turisti çekeceğiz. Antalya esnafı da Antalya halkı da en güzel günlerini yaşayacak. Bu vizyon sizde var, bizde var, milletvekillerimizde var, örgütümüzde var. Antalya size inandı, ilk genel seçimlerde bunun karşılığını hep beraber alacağız. Bir kez daha başarılar diliyorum. Ailenizi kutluyorum. Antalya'ya en güzel hizmetleri sağlayacağınıza yürekten inanıyorum."

"Hep birlikte tarih yazdık"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Şehr-i emin olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ziyareti için Genel Başkanıma teşekkür ediyorum. Beni ikinci döneme aday eden Genel Başkanımızı makamında ziyaret ettiğimde kendisine, 'Antalya'mızın plakası 07. Yedi ile on arası fark ile kazanamazsam Antalya'yı kazandık demeyin Sayın Genel Başkanım' demiştim. Kendisi de en kısa zamanda adaylığımızı açıklayacağını söylemişti. Genel Başkanıma, Antalyalılara, Antalya ittifakına teşekkür ediyorum. Geçen dönem ittifakla 714 bin oy almıştım. Son seçimde 706 bini tek başımıza aldık. Bu anlamda bize emek veren, destek veren, il başkanım başta olmak üzere herkese teşekküre diyorum."

5 yıl daha herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden azimle gururla Antalya'ya hizmet edeceğini ifade eden Böcek, "Antalya'da iktidar partisi 20 belediyenin 18'ini kaybetmiştir. Antalya'mızın yüzde 96,7'sini CHP'li belediyeler yönetmektedir. Bu bir tarihtir. Tarihi hep birlikte yazdık. Başta Genel Başkanım yazdırdı bize. Türkiye ve Antalya kırmızıya boyandı. Genel Başkanıma ziyareti için teşekkür ediyorum. Sizi mahcup etmeden 5 yıl boyunca Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toros fıstığı ve ipek kravat hediye edildi

Ziyaretin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e nazar boncuğu ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya'ya uyarlanıp Toroslarda yetiştirilen "Toros fıstığı" adı verilen Antep fıstığının ilk hasadını ve Büyükşehir'in Alanya Sapadere'de kurduğu ipek böcekçiliği merkezinde işlenen ipekten dokunan bir kravatı hediye etti.

Özgür Özel\'den Muhittin Böcek\'e Kutlama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Muhittin Böcek'e Kutlama - Son Dakika

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