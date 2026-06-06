Özgür Özel: "CHP'nin seçilmiş genel başkanıyım, beni seven yarın sandığa gitsin" - Son Dakika
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Özgür Özel: "CHP'nin seçilmiş genel başkanıyım, beni seven yarın sandığa gitsin"

Özgür Özel: "CHP\'nin seçilmiş genel başkanıyım, beni seven yarın sandığa gitsin"
06.06.2026 18:05  Güncelleme: 18:14
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde düzenlenen mitingde parti içi tartışmalara değinerek, seçmenlere birlik mesajı verdi ve 7 Haziran seçimlerinde sandığa gitme çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran'da yapılacak belediye seçimleri öncesinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde vatandaşlara hitap etti. Parti içindeki tartışmalara ve CHP'nin birlik mesajına ağırlık veren Özel, partililere sandığa gitme çağrısında bulundu.

Mustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, son dönemde CHP'nin hukuksuz bir tartışmanın içine çekilmek istendiğini savunarak, bunun bazı seçmenlerde moral bozukluğuna neden olduğunu söyledi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı olduğunu vurgulayan Özel, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladıyım. Yapılan son dört seçimin seçilmiş, mazbatalı genel başkanıyım. Partide doğdum, partide büyüdüm. CHP'nin seçilmiş genel başkanıyım. Beni seven, partisini seven herkes yarın sandığa gidip CHP'ye oy verecek" dedi.

Parti tabanına birlik çağrısında bulunan Özel, CHP'nin demokrasiye ve sandığa inanan bir siyasi hareket olduğunu belirterek, parti içindeki tartışmaların seçmenin sandıktan uzaklaşmasına neden olmaması gerektiğini ifade etti. Özel, "Bizim mücadelemiz sadece bir parti mücadelesi değildir. Sandığa, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkma mücadelesidir" diye konuştu.

CHP'nin dayanışma ruhuna vurgu yapan Özel, farklı siyasi görüşlerden demokratların ortak paydasının demokrasi olduğunu belirterek, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını yineledi. Partisinin geleceğine ilişkin mesajlar da veren Özel, CHP'nin birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edeceğini ifade ederek, vatandaşlardan seçim günü sandığa sahip çıkmalarını istedi.

Konuşmasının sonunda CHP'nin Mustafapaşa Belediye Başkan adayı Ömer Boz'a destek isteyen Özel, seçmenleri 7 Haziran'da sandığa giderek oy kullanmaya davet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: 'CHP'nin seçilmiş genel başkanıyım, beni seven yarın sandığa gitsin' - Son Dakika

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