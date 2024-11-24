Özgür Özel'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Öğretmenler Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle bir araya geldi ve maaş müjdesi verdi.

24.11.2024 16:20
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Genel Merkez binasında öğretmenlerle bir araya geldi. Özel, CHP iktidarında bir öğretmen maaşının bir milletvekili maaşı olana kadar hiçbir milletvekilinin zam almayacağı müjdesini verdi.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen unvanı alması dolayısıyla her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'nde partisinin Genel Merkez binasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Parti binasına gelen öğretmenlerin arasında Özel'in öğretmen olan annesi ve babasının yanı sıra lise öğretmenleri de yer aldı.

Burada konuşan Özel, makamında öğretmenlerini ağırladığı esnada öğretmenleri tarafından verilen hediyelerin kendisini duygulandırdığını söyledi.

Genel Başkan Özel, Türkiye'de her 5 kişiden 4'ünün eğitimden memnun olmadığını gösteren anketlere atıfta bulunarak, partisi tarafından organize edilen miting ve zirvelerle eğitimdeki sorunları konuştuklarını belirtti.

"CHP iktidarında her şey bugünden farklı olacak"

CHP iktidarında her şeyin bugünden farklı olacağını ifade eden Özel, "Eğitim hakkı bu kadar pahalı, iyi eğitime erişmek sadece zengin ailelerin çocuklarının kavuştuğu bir imkan olmaktan çıkarılacak. Partimizin iktidarında liseyi bitirmiş her genç en üst düzeyde bir yabancı dil bilecek ve teknoloji kullanımında üst düzey bir yetkinliğe sahip olacak. Hiçbir gencin eğitim amaçlı ya da tatil amaçlı vize sorunu olmayacak. Bugün ki gibi teknolojiye eğitim bu kadar zor, pahalı ve birileri için ayrıcalıklı olma durumundan çıkarılacak" dedi.

Ayrıca Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geldiği takdirde öğretmen maaşının bir milletvekili maaşı olana kadar hiçbir milletvekilinin zam almayacağının müjdesini verdi.

MEB tarafından yapılan 20 bin atamanın beklentinin 5'de 1'ini karşıladığını söyleyen Özel, "Bunu müjde diye anlattılar. Karşı karşıya olduğumuz durumda öğretmenlik mesleği tarihte ve bütün dünya tarihinde uğradığı en büyük saldırıyla karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

CHP iktidarında öğretmenler için 10 vaat

Özel, CHP'nin iktidara geldiğinde öğretmenlere sağlayacakları hakları şu 10 maddede açıkladı:

"Öğretmenlerin tüm özlük haklarını içeren personel kanunu yapılacak. Uzman Başöğretmenlik sistemi kaldırılacak, aynı işi yapan ama farklı unvanlarla çalıştırılan öğretmenlik anlayışı son bulacak. Eğitimin siyasallaşması engellenecek ve öğretmenler üzerindeki antidemokratik baskılara son verilecek. Kamuda ücretli, sözleşmeli öğretmenlik ayrımına son verilecek, kamuda çalışan tüm öğretmenler kadrolu olarak görev yapacak. Özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş uygulaması geri getirilecek, kamudaki öğretmenler kadar maaş almaları sağlanacak, usta öğreticiler hak ettikleri değeri göreceklerdir. Liyakat ilkesi Milli Eğitim Bakanlığında yeniden tesis edilecek, bütün yönetici atamaları bu ilkeye göre yapılacaktır. Öğretmenlerin görev yetkilerinin devredildiği ÇEDES ve benzeri uygulamaların önünü açan tarikat ve cemaatlerin uzantısı vakıf ve derneklerle yapılan tüm protokoller iptal edilecek, okullarda öğretmenler tek yetkili kılınacaktır. Tüm öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilecektir. Öğretmenlerin insanca yaşayabilmeleri için aylıkları ve ek ders ücretleri günün şartlarına uygun hale getirilecek, ek ders ücretleri maaş içine alınarak emekli aylıklarına yansıtılması sağlanacak ve tüm öğretmenlerin yoksulluk sınırı üzerinde maaş almaları sağlanacaktır. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında ve tüm eğitim iş görenlerine verilecektir ve ataması yapılmayan 1 milyon öğretmenden 100 binin bir yıl içerisinde atamasının yapılması sağlanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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