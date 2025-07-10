Özgür Özel\'den Osman Gökçek\'e çok sert sözler: Bozuk tohum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'e yönelik "Orada Melih Gökçek var, oğlu var bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan Özel'in hedefinde ise AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek vardı.

OSMAN GÖKÇEK'E ÇOK SERT SÖZLER

Gökçek, CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda baklava kutusundan 110 milyon lira çıkmasının ardından TBMM Genel Kurul'a üzerinde CHP yazan bir tepsi baklava ile gelmişti.

Gökçek'in hamlesine çok sert tepki gösteren Özgür Özel, yaptığı konuşmada zehir zemberek sözler sarf etti. "Orada Melih Gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum" diyen Özel, "Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin partinin başbakan yardımcısı babana Ankara'yı parsel parsel sattın demiş. Senin kursağından geçen her lokmada haram var. Bozuk tohum. Şu evlatlara bak biri doktor, zorunlu hizmette. Diğeri kendi işini yapıyor. Belediyeye istiflenen yok. Senin oğlun 600 milyonluk villa yaptıracak. Sen devlet memurunun kocasına rüşvet diyeceksin" ifadelerini kullandı.