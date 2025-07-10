Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler: Bozuk tohum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler: Bozuk tohum

Özgür Özel\'den Osman Gökçek\'e çok sert sözler: Bozuk tohum
10.07.2025 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'daki parti mitinginde AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Özel konuşmasında "Orada Melih Gökçek var, oğlu var bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'e yönelik "Orada Melih Gökçek var, oğlu var bozuk tohum. Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin kursağından geçen her lokmada şaibe var" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan Özel'in hedefinde ise AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek vardı.

OSMAN GÖKÇEK'E ÇOK SERT SÖZLER

Gökçek, CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda baklava kutusundan 110 milyon lira çıkmasının ardından TBMM Genel Kurul'a üzerinde CHP yazan bir tepsi baklava ile gelmişti.

Gökçek'in hamlesine çok sert tepki gösteren Özgür Özel, yaptığı konuşmada zehir zemberek sözler sarf etti. "Orada Melih Gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum" diyen Özel, "Gitmiş baklava kutusu yapıp ahlak dağıtıyor. Senin partinin başbakan yardımcısı babana Ankara'yı parsel parsel sattın demiş. Senin kursağından geçen her lokmada haram var. Bozuk tohum. Şu evlatlara bak biri doktor, zorunlu hizmette. Diğeri kendi işini yapıyor. Belediyeye istiflenen yok. Senin oğlun 600 milyonluk villa yaptıracak. Sen devlet memurunun kocasına rüşvet diyeceksin" ifadelerini kullandı.

Milletvekili, Melih Gökçek, Osman Gökçek, Özgür Özel, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Sözler, Adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler: Bozuk tohum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede Ölüm Davası: Hemşire İfadesi Şok Etmişti Hastanede Ölüm Davası: Hemşire İfadesi Şok Etmişti
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Sürücüler dikkat 9 ilde bugün başlıyor Sürücüler dikkat! 9 ilde bugün başlıyor
Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü Dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü
Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı Kanser tedavisinde 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı
Burhanettin Duran kimdir Burhanettin Duran kimdir?
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanı olarak atandı
TİHEK nedir Ne zaman kuruldu Ne iş yapar TİHEK nedir? Ne zaman kuruldu? Ne iş yapar?
İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran’dan mesaj var İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
Osimhen’den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım Osimhen'den gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran paylaşım
Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi

22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
19:23
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
10:23
Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı
Sigara içen İETT şoförü uyarılınca çıldırdı: 50 tane kamera var, sana mı kaldı?
10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
09:59
2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı
2 gence işkence edip serbest bırakılanlar son vukuatlarında tutuklandı
09:52
Morata piyangosu Galatasaray ödediği tüm parayı geri alıyor
Morata piyangosu! Galatasaray ödediği tüm parayı geri alıyor
09:52
Yılanlı ev 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı
Yılanlı ev! 15 yıldır musallat oldular, anne 3 kez düşük yaptı
09:02
Meclis’i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı
Meclis'i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı
08:52
Tolgahan Sayışman’dan takipçilerine uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin
Tolgahan Sayışman'dan takipçilerine uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin
08:29
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı Hepsi piyasadan toplatılıyor
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor
08:26
Sinem Kobal’dan yıllar sonra bikinili paylaşım
Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım
08:24
Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi
Firari hükümlünün yakınları polisleri ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 22:36:30. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler: Bozuk tohum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.