Özgür Özel\'den Sinan Ateş davasıyla ilgili açıklama

Politika

21. Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik panelinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Sinan Ateş davası hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Özgür Özel, Sinan Ateş davası ile ilgili gazetecilerden yöneltilen sorular üzerine, "Bazı odaklar Cumhuriyet Halk Partisi ile kavga etmek istiyorlar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, CHP ile kavga etmediğinde içeride bir sorun daha görünür oluyor. Onlar bir düşman yaratmak kavga etmek ve ilgiyi oraya toplamaya çalışıyorlar. Benim ilgim ise başkentin orta yerinde torbacılara vurdurulan Sinan Ateş'in evlatlarıdır ve eşidir. Ve o cinayetin üstünü bir ittifak ya da bir partinin içi karışmasın diye tartışmalar olmasın diye o cenazeyi yerde bırakan anlayışlarla mücadele ediyorum. Benle kavga ederek sorumluluklarını gizleyemezler. Bir camiayı bütün olarak töhmet altında bırakmamak için o partideki konuyla ilişkin kim varsa hesap vermelidir" dedi.

"HESABI HEPİMİZ ADINA MAHKEMELER SORAR"

2012-2018 yılları arasında Ülkü Ocakları başkanlığı yapmış ve 2018'de Türkiye Genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Mersin Milletvekili olarak seçilmiş olan Devlet Bahçeli'nin TBMM'de görev alan danışmanı Olcay Kılavuz'un görevine son verilmişti. Kılavuz ile ilgili sorulan soruya Özel, "Önceki dönem milletvekili, bu dönem dördüncü sıradan milletvekili adayı olan birisi grup danışmanıyken görevine son veriliyor. Elinde bilgisi, belgesi olan birisi hangi partiye gidiyor, o partide hangi işlemler yapılıyor neler konuşuluyor ve nelerin konuşulmasına engel olunuyor oraya bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

"O PARTİDE KONUYA İLİŞKİN KİM VARSA HESAP VERMELİDİR"

Özel, Sinan Ateş'le ilgili soruları yanıtlarken, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki bazı odaklar Cumhuriyet Halk Partisi'yle kavga etmek istiyorlar çünkü Milliyetçi Hareket Partisi CHP'yle kavga etmediğinde içeride bir sorun daha görünür oluyor. Onlar bir düşman yaratmak, kavga etmek ve ilgiyi oraya toplamaya çalışıyorlar. Benim ilgimi ise başkentin orta yerinde torbacılara vurdurulan Sinan Ateş'in evlatlarıdır, eşidir ve o cinayetin üstünü sadece bir ittifak ya da bir partinin içi karışmasın, tartışmalar olmasın diye o cenazeyi yerde bırakan anlayışla ben mücadele ediyorum.

Benimle kavga ederek sorumluluklarını gizleyemezler. Bir büyük camiayı, bir partiyi bütün olarak töhmet altında bırakmamak için o partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir. Bundan birkaç ay önce, geçmiş dönem milletvekilinin adı anıldığında da buna kumpas diyorlardı. Dün Sayın Yerlikaya'nın ziyaretinden sonra veya evvelki gün görevden alma gerçekleşti. Görevden alma, partinin grup danışmanlığı görevine son verme, bir hesap sorma biçimi değildir. Hesabı hepimiz adına mahkemeler sorar.

Geçmiş dönem milletvekilinin adı alındığında da 'kumpas' diyorlardı. Dün sayın Yerlikaya'nın ziyareti sonrasında görevden alma gerçekleşti. Görevden alma, partinin grup danışmanlığı görevine son verme hesap sorma biçimi değildir. Hesabı hepimiz adına mahkemeler sorar." ifadelerini kullandı.