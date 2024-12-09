Özgür Özel'den Suriye ve Ekonomi Açıklamaları

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Suriye'de, demokratik, kapsayıcı, hukukun üstünlüğüne dayalı bir rejim inşasından yana olmayan kesimlerden uzak durulmalı, terör ve şiddetin son bulması için çözümler üretilmelidir." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına konuştu.

Yeni asgari ücretin, 2025 yılının ilk yarısı için 30 bin lira olması gerektiğini ifade eden Özel, ücret yükünün küçük esnaf ve KOBİ'lerin sırtına bırakılamayacağını söyledi. Buna yönelik partisinin hazırladığı bir kanun teklifi bulunduğunu hatırlatan Özel, teklifin içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Özgür Özel, bu yılki emekli aylıklarına değinerek, "16 milyon emeklinin ortalama maaşı 15 bin liradır. En düşük emekli maaşı, 2002'de 8 çeyrek altın alırken, bugün sadece 2,5 çeyrek altın alabilmektedir. 5,5 çeyrek altın kayıptır. CHP olarak tartışmasız talebimiz şudur; emekliye geçim haktır, 1 asgari ücret şattır." diye konuştu.

Öğrencilerin beslenme sorunu olduğunu dile getiren Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, eğer buradan bir talimatınız olursa, CHP'li belediyeler, bölgelerindeki hatta yakınlarındaki tüm okullarda öğrencilere sıcak yemek ve ücretsiz sağlıklı su vermek için göreve hazırdır. Sadece buradan bir talimatınızı bekliyoruz. Bunu yapmak isteyen belediyelerimizin okul kapılarında engellendiğini de milletimize şikayet etmek isterim." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, 2025 yılı bütçesinde dolaylı vergilerin oranının yüzde 65 olduğunu belirterek, "Dolaylı vergiler, dünyanın en adaletsiz vergisidir. Fabrikatör ile fabrikada çalışan işçinin, mandıraya gidip peynire aynı vergiyi vermesidir. Türkiye'nin en pahalı cipine binenle, 30 yıllık yorgun bir traktörü sürenin mazota aynı vergiyi vermesidir. Bu vergi düzeni yoksulu ezen, zengini kollayan bir düzendir." sözlerini sarf etti.

Türkiye'de çocukların, kadınların ve bebeklerin güvende olmadığını savunan Özel, "En az 12 yenidoğan yavrumuz ihmalin, denetimsizliğin, para için gözü dönmüşlüğün kurbanı oldu. 19 ay önce bilinen ama bebekler ölmeye devam ederken tedbir alınmayan bir ihmalden bahsediyoruz. Sağlığı ticarileştiren bu vicdansızlığın, denetimsizliğin, hepinizin yüreğini yaktığını biliyorum. Susuyorsunuz ama hepimiz gerçek sorumluları biliyoruz. Sarı öküzü bırakın vicdanınıza sarılın." şeklinde konuştu.

"Suriye halkı için iyi olanın yanındayız"

Özgür Özel, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yanı başımızda bir ülke, paramparça hale geldi. Her parça, bir başka küresel gücün elinde oyuncak olma riskiyle karşı karşıya. Suriye'de daha fazla kan dökülmeden, iç savaşı kesin bir şekilde sonlandırmanın, tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurmanın zamanıdır. Suriye'de yaraları sarmanın, demokrasiyi inşa etmenin, insanca bir rejim kurmanın zamanıdır. Suriye halkı için iyi olanın yanındayız. Suriye'nin komşularını, bölgedeki uluslararası aktörleri, iç savaşın bitirilmesine katkı vermeye, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı, tüm Suriye'yi temsil edecek demokratik bir rejimin kurulmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz."

Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu ile Suriye'de demokratik ve özgür seçimlere ilişkin açıklamaları dikkatle takip ettiklerini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Bizim de iktidara çağrımızdır: Türkiye, Suriye'ye, maceracılıktan uzak, fatih heveslerinden uzak bir pozisyondan, barışçıl bir pencereden bakmalıdır. Türkiye'nin Suriye politikası, siyasi propagandaların malzemesi olmayacak kadar önemlidir. Suriye'de, demokratik, kapsayıcı, hukukun üstünlüğüne dayalı bir rejim inşasından yana olmayan kesimlerden uzak durulmalı, terör ve şiddetin son bulması için çözümler üretilmelidir.

Ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir geri dönüş programı hazırlanmalıdır. Ülkemizdeki sığınmacılar, meydanlarda sevinç gösterilerinde bulunuyorlar. Bu sevinç, dönüş sevinci ise buna iştirak ediyoruz. Ancak iktidarın bir an önce yanıtlaması gereken, meydanlarımızla gösteri yapan bu kadar sığınmacının 'nasıl gönderileceği' sorusudur. Önceliğimiz, oradaki askerlerimizin güvenliği, Türkiye'nin ve yurttaşlarımızın güvenliği, Türkiye'nin çıkarları ve huzurudur. CHP, Suriye'nin toprak bütünlüğünden, demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır. Suriye halkından ve iradesinden yanadır. Aksi halde yanı başımıza istikrarsızlık üretecek Afganistan gibi bir yapıyla yaşama riskimiz ortadadır. Böyle bir ülkeye, Türkiye'deki Suriyeliler dönmeyecektir. Aksine Türkiye, yeni göç dalgalarına maruz kalabilecektir."

"İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır"

CHP Genel Başkanı Özel, "2025 yılı bütçesinin, emeklilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, asgari ücretlinin, çiftçinin, madencilerin ve depremzedelerin bütçesi olmadığını, kibrin ve şatafatın bütçesi olduğunu" ileri sürdü.

Milletin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iktidar değişim süreci başlattığını savunan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"İktidara düşen, milletin iradesine saygı duymaktır. Saygı duymamanın, iktidara da millete de hiçbir faydası yoktur. Bu yanlış yoldan bir an önce dönülmeli, kayyum atayarak, hukuktan uzaklaşarak, yoksulları ezerek bu ülkeye daha fazla zarar verilmemelidir. Bu ülkenin insanlarına daha fazla yazık edilmemeli, Türkiye hızla hukuka dönmeli, adalet hakim kılınmalı, Meclisin seçilmiş bir milletvekili daha fazla hapiste tutulmamalı; gençler konuşmalı, itiraz edebilmeli; kayırmacılığa son verilmeli, mülakat derhal kaldırılmalı, eğitimde bilim esas alınmalı, her ne kadar ihtiyaç varsa o kadar öğretmeni atanmalı; emekli, asgari ücretli, memur artık hakkını almalıdır."

(Bitti)