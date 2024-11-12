Özgür Özel'den Yargı Eleştirisi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek, "Hayvan hakları yasasında ve kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm. Esenyurt'ta görevli olanlar dışında tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasası görüşmeleri sırasında bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinin devam ettiğini anımsatarak, "'Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak' dedikleri şehir hastaneleri, otoyollar için tam 5 milyar dolar yani 202 milyar liranın bu sene bütçede cebimizden çıktığını bir kez daha kayda geçirmek isterim." ifadesini kullandı.

Salonda Kaz Dağları'ndan gelenlerin bulunduğuna işaret eden Özel, söz konusu ziyaretçilerin, Hacıbekirler Köyü'nden getirdikleri bir dal ile tohumu kendisine verdiklerini anlattı.

Özgür Özel, Kaz Dağları'nda yeni maden sahalarının açılacağını öne sürerek, "O madenler yüzünden 80 yaşında anamın gözünü yaşlı bırakıyorlar. Dedi ki, 'Bütün gece uyumadım, yoldan geldim.' Orada gözyaşı döktü, şimdi gözyaşı döküyor. Anacığım, gözyaşlarını sil. Bu memleketin derelerini kurutanların da anaların gözünden yaş akıtanların da iki elimiz yakalarında. Sizi yalnız bırakmayacağız, söz veriyoruz." diye konuştu.

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Özel, "Geçtiğimiz yasama yılında getirdiler. Direndik, geri çektiler. Şimdi, Noterlik Kanunu'nda değişiklik yaparken Türk Ceza Kanunu'na madde ekleyerek getirmek istiyorlar. Hiç şüphe yok muhalefet; muhalif gazeteciler, öğrenciler, muhalif akademisyenler; köyünü koruyan köylüler; bir sopa olarak kullanmak için getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Casusluk düzenlemesine tepki gösteren Özel, "Hayvan hakları yasasında ve kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm. Esenyurt'ta görevli olanlar dışında tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasası görüşmeleri sırasında bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar. Size inanıyorum, size güveniyorum." dedi.

"Çocukları aç susuz bırakmayın"

CHP Genel Başkanı Özel, öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasını eleştirirken, "1 milyonun üzerindeki öğretmenin diplomasının bu uygulamayla çalınmaya çalışıldığını" ileri sürdü.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanacağı hafta partisinin eğitimle ilgili politikalarını konuşacaklarını anlatan Özel, CHP Grup başkanvekilleri ve tüm milletvekillerinin imzasıyla okullarda ücretsiz öğlen yemeği verilmesine ilişkin bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özel, İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 çocuktan birinin kahvaltı yapmadan okula gittiğini belirterek, okula aç giden, okul yemeği olmadığı için aç kalan ve cebinde parası olmadığı için çeşmeden su içmek zorunda kalan öğrencilerin sağlığının tehdit altında olduğunu söyledi. CHP'li belediyelerin, okullarda su sebili hizmeti başlattığını anlatan Özel, " AK Parti'nin değerli yöneticilerine bir kez daha söylüyorum; Biz pis olan tuvaleti temizlemeye, hijyen sağlamaya, kapılarını açtığınız her okulda sıcak yemek dağıtmaya, öğrencilere ücretsiz su vermeye, tüm belediyelerimizde hazırız ve talibiz. Partizanlık yapıp çocukları aç susuz bırakmayın, hasta etmeyin." dedi.

"Esenyurt, Ahmet Özer'e sahip çıkıyor"

CHP lideri Özel, Ahmet Özer'in 13 gündür tutuklu olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Dün bir şafak operasyonu yapılmadı. Bir sanatçımız, Serdar Ortaç, hakkında iddia var. İddiayı bile söylemeyeceğim çünkü masumiyet karinesi var. Gece evine gitmişler, kapıyı çalmışlar, duymayınca beklemişler. Sabah olmuş, uyanmamış, uykusunun tamamlanmasını beklemişler. Uyanıp da kendi kapıyı açınca ifade vermeye davet etmişler. Doğrusu bu. Doğrusu gündüz vakti gitmek ve davet etmek. Ahmet Özer'in kapısını balyozla kırdılar. Arama yaparken belediyenin kapısındaki avukatı sokmadılar. O aramada güya buldukları, tahminen FETÖ gibi kendi koydukları delillerle tutuklama yaptılar ve bir sürü yalan attılar."

Özel, partisinin milletvekillerinin 12 gündür Esenyurt Belediyesine alınmadığını söyleyerek, "Dokunulmazlığı var, adı üstünde dokunamazsın. Nasıl sokmazsın? Ama millet de bunu görüyor. Esenyurt Belediyesinin çalışanı da Esenyurt'un seçmeni de Ahmet Özer'e namusuna sahip çıkar gibi sahip çıkıyor." açıklaması yaptı.

Ahmet Özer'e yönelik operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başlattığını söyleyen Özel, "Bu operasyonu tasarlattı. Bu Akın Gürlek dünya yargı tarihinin en mobilize hakimidir. En hareketli hakimi. Dünya yargı tarihinde bunun kadar hareketli bir hakim yoktur. Akın Gürlek'i, Ankara-İstanbul arasında yoyo gibi oynuyorlar." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşinin Sermaye Piyasası Kuruluna üye olarak atanmasını eleştirdi.

"Ankara'da ne konuşursak, Mardin'de onu konuşuyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde siyaset yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkenin Cumhurbaşkanı. Atatürk'ün koltuğunda oturan kişi, Atatürk'ün partisine, Atatürk'ten sonraki yöneticilerine, bugünkü yöneticilerine, genel başkanına ağzına gelen her şeyi söylüyor. 'Ankara'da vatan, millet edebiyatı yapıyormuşuz, ondan sonra Mardin'e kayyumun yanına koşuyormuşuz. Ahmet Türk'ün yanına koşuyormuşuz'. Yahu sen bunu söylüyorsan siz illa İttifak içinde laf sokacaksanız birbirinize, benim üstümden niye? Çok özelse biz çıkalım, aranızda konuşun Devlet Bey ile. Ahmet Türk'ü benden çok öven bir kişi varsa o da Devlet Bey'dir. Biz Ankara'da ne konuşursak, Mardin'de onu konuşuyoruz. Bu kürsüde ne dediysem Mardin'de onu söyledim."

(Bitti)