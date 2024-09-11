Özgür Özel, Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel, Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu'nun ifadelerini sahiplenmediğini ve cezaevine konulmasını adaletsiz bulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına üzüldüğünü belirten Özel, normalleşme ve özür müzakereleri sürecinin başladığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin geçmişteki ifadelerle üzülen seçmenler adına da özür dilenmesi gerektiğini savundu.

11.09.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılan Dilruba Kayserilioğlu'nun ifadelerini sahiplenmediğini, cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz bulduğunu belirtti.

Uçakla İzmir'e gelen Özel, Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilruba üzerinden sizden bir özür beklediğini ifade etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını büyük bir üzüntüyle ve şaşkınlıkla izlediğini söyledi.

Türkiye'nin normalleşmeyi benimsediğini ve desteklediğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Dilruba meselesinde inanın dün Sayın Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüm. 'Gerçekten bilmiyorsanız anlatayım, bilip de yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz diyecektim?' Ama Türkiye siyasetinde bu tip telefonlar falan belki biraz daha normalleşmek gerekecek bunları yapabilmek için. Hani bir büyüğümle, arkadaşımla, bir dostumla konuşur gibi konuşabilsek arayıp diyeceğim ki 'Gerçekten bilmiyor musunuz? Yok da bilip de böyle söylüyorsanız burası sorunlu.' Ben Aliağa Cezaevi'nde Dilruba'yla konuştum. Dilruba'ya dedim ki 'Bu sözlerin, siyasiler hazmeder, hazmetmek zorunda ama bir grup seçmeni, bir grup insanı üzmüş olabilir. Bunu telafi etmekte fayda var.' Fuarda Dilruba ile görüştüğümde dedim ki 'Bir telafi etmekte, bu ifadelerden üzüldüğünü söylemekte fayda var.' Sayın Erdoğan diyor ki efendim, 'Dilruba'nın ifadelerini sahipleniyor.' Ben Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmiyorum, ben Dilruba'nın ifade özgürlüğünü... ve böylesi bir meseleden kişilerin sırf ibretialem olsun diye tutuklanıp 33 yaşında genç bir kadının cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum."

Özür dilemesi için suçunun ne olduğunu bilmediğini belirten Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nun açıklamalarının kendi takdiri olduğunu, bu sözlerden alınmış, üzülmüş, kendini kötü hissetmiş kim varsa Dilruba adına özür dilediğini ifade etti.

"Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın, millet bunu istiyor"

Özel, CHP seçmenini üzen çeşitli ifadeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür beklediğini dile getirerek, "Şimdi Sayın Erdoğan da onlardan bir özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin. Kötü bir söz söylemedim. Benim dilenecek bir özrüm yok." dedi.

Dilruba'nın sözlerinin kendilerine mal edildiğini ifade eden Özel, "Geçmişte birisi köşe yazmış 'bidon kafa' demiş. Birisi köşe yazmış 'göbeğini kaşıyan adam' demiş. Bunlar da AK Parti'li seçmeni üzmüş. AK Parti'li seçmenden bu sözü söyleyenler adına özür diliyorum. Hadi Sayın Erdoğan da bir adım atsın ve o da söylediği sözler ve AK Parti'lilerin söyleyip Cumhuriyet Halk Partilileri, AK Parti'li olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın, millet bunu istiyor. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra Sayın Erdoğan'da. Uzatın mikrofonları bakalım Sayın Erdoğan da bunu yapabilecek mi?" diye konuştu.

Soru üzerine teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine değinen Özel, kılıç çatmaya yetişen teğmenlerin yüzde 90'ının katıldığını, bunun yıllardır yapılan bir ritüel olduğunu söyledi.

Teğmenlerin kılıç kuşanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıldıktan sonra "Tören bitmiştir, Cumhurbaşkanı birliği terk etmiştir" sözlerinden sonra gerçekleştirdiğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu insanlara sırf birilerinin gazını almak ve birilerinin istediği gibi kutuplaşmak için 'Yok efendim ceza vereceğiz, hesap ödeteceğiz' yaklaşımları son derece sorunludur. Bu yüzden bu ifadeleri bir an önce terk etmesini, bu meseleyi artık suni bir sorun haline getirmemesini düşünüyoruz. Ağız tadıyla sevindirtmediler, 3 kadın teğmen 3 harp okulunun birincisi oldu. Ne yapacaksın şimdi? O yemini ettiren kadın teğmeni ordudan mı ihraç edeceksin?"

Özel, "Milletçe bu işin peşi, siyasetçi olarak bunun istismarı, tartışması bir tarafa bırakılsın, orada bu ülkesini seven gencecik çocukların tekrar ettikleri bir ritüele siyasi anlamlar yüklenmesin. 'Atatürk'ün askeriyim' diyen hiçbir teğmen suçlanamaz. Suçlayanlar tarih önünde suçlu duruma düşerler." dedi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Cezaevi, Türkiye, Hukuk, Medya, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
09:23 Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 20:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement