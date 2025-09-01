Özgür Özel'e fezleke şoku! 4 tanesi ona ait - Son Dakika
Özgür Özel'e fezleke şoku! 4 tanesi ona ait

01.09.2025 17:37
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da olduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 11 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekelerin 4'ü Özgür Özel'e ait.

TBMM'ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 6 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için 11 ayrı fezleke sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne 6 milletvekilinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için 11 ayrı fezleke sunuldu. Fezlekesi hazırlananlar arasında ise dikkat çeken isimler yer aldı.

4'Ü ÖZGÜR ÖZEL İÇİN HAZIRLANDI

Fezlekesi hazırlanan arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban yer aldı.

Sunulan toplam 11 fezlekeden 4'ü Özgür Özel, 2'si Cemal Enginyurt, 2'si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.

DOSYALAR KARMA KOMİSYONDA

TBMM Başkanlığı dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale etti. CHP Grubu Karma Komisyon'a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

Kaynak: ANKA

17:33
17:21
16:50
16:48
16:46
15:47
