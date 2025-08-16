Özgür Özel: Ekonomiyi En İyi Şekilde Yöneteceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel: Ekonomiyi En İyi Şekilde Yöneteceğiz

16.08.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Özgür Özel, Kırşehir'de emeklilerin yanında olduklarını vurgulayarak iyi hizmet edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İnşallah biz ekonomiyi de Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetiriz." dedi.

CHP Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'ndan makamında, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Emekliler Lokali'ne geçen Özel, burada yaptığı konuşmada, lokalde yer alan içecek ve yiyecek fiyatlarının uygun olduğunu söyledi.

Çayın 4, poğaçanın 5, suyun 6 lira olduğunu ifade eden Özel, fiyatların dışarıya göre uygun olduğunu belirtti.

Kim emeklinin, kim ekonomik olarak zor durumda olanların yanındaysa insanların onu tercih ettiğini dile getiren Özel, "Bütün dünyada da sosyal demokrat partiler hep emeklilerden, emekçilerden, yani sanayide çalışanlardan ve çiftçilerden oy alır. Biz zaten kurulduğu günden beri halkın partisiyiz. Ümit ediyoruz bundan sonra da dünkü mitingde de gördük büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardı. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum, Tayyip Bey kızıyor. 'Eline bir hesap makinesi almış, kuyumcu kuyumcu geziyor.' diyor. Kuyumcuya giriyoruz, 'Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı kaç paraydı? diye soruyoruz. Bir de kuyumcular tabii hemen buluyor. 8 çeyrek altın alan emekli, 2 çeyrek altına düşmüş." ifadelerini kullandı.

"Kim iyi hizmet ederse ona oy verecekler"

Bir siyasi partiye oy vermenin takım tutmak gibi olmadığına dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Adam Fenerbahçelidir, yense de yenilse de ne olursa olsun o takımı tutar. 20 sene önce üye olmuş, oy vermiş. 20 sene sonra işte anlatıyor, 'Çocuk okutamıyorum, pazara çıkamıyorum, geçinemiyorum.' diyor. 'Tercihimi değiştirdim.' diyor. Şimdi, 'AK Parti'ye oy vermeyeceğim' diyor. Doğrusu bu. Biz iyi hizmet edersek oy alacağız, edemezsek almayacağız. AK Parti'de de bir AK Partili tarafını değiştirdiyse bu ilelebet değiştiriyor değil. Kim iyi hizmet ederse ona oy verecekler. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi de boşuna bu kadar oyu almadı. Belediyesinden de böyle memnuniyet varsa çok memnunuz. İnşallah biz ekonomiyi de Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetiriz."

Özel, soru cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Ekonomiyi En İyi Şekilde Yöneteceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Antalya’da nişan töreninde kavga 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Antalya'da nişan töreninde kavga! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Uçak indi Taylan Bulut, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’da Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
İzmir’den sonra, İzmit de çöplüğe döndü İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü
Astrolog Nuray Sayarı’nın en mutlu günü Gelinliği düğüne damga vurdu Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 16:03:33. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Ekonomiyi En İyi Şekilde Yöneteceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.