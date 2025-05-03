Özgür Özel: Filistin davası bizim davamız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Filistin davası bizim davamız

Özgür Özel: Filistin davası bizim davamız

Özgür Özel, Trump'ın Gazze açıklamalarını eleştirirken Filistin davasının CHP için önemli olduğunu vurguladı.

03.05.2025 17:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Filistin davası rahmetli Ecevit'ten beri Yasir Arafat ile olan muhabbetinden bizim davamızdır." dedi.

Özel, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Konya'nın Tuzlukçu, Akşehir, Seydişehir, Ereğli ve Cihanbeyli ilçelerinde belediyeleri partisinin kazandığını anımsattı. Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özel, huzura vardıklarını ve huzur bulduklarını belirtti.

"Trump, Filistin'in önündeki doğal gaza göz dikti"

ABD Başkanı Donald Trump'ın " Gazze'yi boşaltacağım. Filistinlileri etrafındaki 4-5 ülkeye dağıtacağım." dediğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Oraya oteller koyacakmış, kumarhaneler koyacakmış. Gazze'yi Filistinlilerden alacakmış. İki şey var, birincisi öyle deli numarası yapıyor ama Gazze'nin önünde Avrupa'ya yetecek 100 yıllık hidrokarbon var, doğal gaz var, onun peşinde koşuyor. Bunu bilelim ve 'Trump öyle deli deli konuşuyor.' demeyelim. 'Trump, Filistin'in önündeki doğal gaza göz dikti.' diyelim. 'Netanyahu ile birlikte oraya çökecekler diyelim.' Filistin davası rahmetli Ecevit'ten beri Yasir Arafat ile olan muhabbetinden bizim davamızdır."

"Bugünden sonra Konyaspor'u tutacağız herhalde"

Özel, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın Konya'nın sorunlarını her fırsatta Meclis'e taşıdığını vurgulayarak, "Bir şehre gidince en kalabalık Manisa'da oluyor' diye Manisaspor'u tutuyordum. Bugünden sonra Konyaspor'u tutacağız herhalde. Kentlerin birbirine benzer sorunları var. Bu iktidar değişmeden çözülmeyecek. Yoksulluk, işsizlik, gençlerin gelecek kaygısı ama bir de şehirlerin kendine özgü sorunları var. Bu iktidar değişmezse Konya'da bu sorunlar kesin çözülmeyecek." ifadelerini kullandı.

Miting alanındaki gençlerin seslerini duyurmak istediğini aktaran Özel, "Bu meydanda sadece CHP'liler yok. Sosyal demokratlarla muhafazakar demokratlar kol kola. Milliyetçi demokratlarla Kürt demokratlar yan yana. Burada her partiden, her görüşten, tüm Konya'dan vicdan sahibi güzel insanlar var." dedi.

Özel, CHP milletvekillerini taşıyan otobüsün şoförü G.G. hakkında, polisin "dur" ihtarına uymayıp aracı polisin üzerine sürdüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Bu polis kardeşlerimden birini sanki bu otobüs ezmiş gibi yalandan görüntü yayınlıyorlar. Dosyadan görüntü istedik. Vermemek için kaçıyorlar. Emniyetten görüntüyü istedik, 'Bizden aldılar, savcılıkta' diyorlar. Arabanın gerçek görüntülerinde polis kardeşimize hiçbir şey olmadığı ortada." dedi.

Kaynak: AA

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