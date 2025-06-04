Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

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Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi\'ne çökecekler
04.06.2025 18:12
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Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi\'ne çökecekler
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından, çoğunluk nedeniyle belediyenin AK Parti'ye geçme ihtimali gündeme geldi. İmamoğlu'nu cezaevi ziyareti sonrası açıklama yapan CHP lideri Özel, "Gaziosmanpaşa'yı kazanamayanlar belediye başkanımızı tutuklayıp AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. Bu yöntemle Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gidip çökecekler." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ÖZEL: GAZİOSMANPAŞA'DA BAŞKANIMIZI TUTUKLAYIP AK PARTİLİ BİRİNİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

CHP lideri Özel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Belediye meclisinde çoğunluk AK Parti'de olduğu için AK Partili bir ismin başkanlık koltuğuna oturma ihtimalini hatırlatan Özel şunları söyledi: "Gaziosmanpaşa'yı kazanamayanlar belediye başkanımızı tutuklayıp AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. O kadar ucuz bir işe giriştiler ki. Suçlandığı AK Partililerin meclisten geçirdiği bir iş.

İftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdim diyor. Görüntüsü yok, yeri yok. Utanarak okudum. Savcı Aktaş'ın önüne HTS kayıt çakışmalarını koyuyor. Bu kişi ile iki kere görüştüler ben bunlara rüşvet verdim diyor. O tarihte belediye başkanımız kapalı pazar açtığı diğerinde okul ziyaret ettiğini bana ispatladı. Sosyal medyada var.

"GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ'NE ÇÖKECEKLER"

Adam benzinlikte bizimki okul, pazar yeri açıyor. Gitti dediği kişi ben bir araya gelmedim diyor. Bu yöntemle Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gidip çökecekler. Bir kanıt olmadan bir çok iftira ile yeni bir dalga gerçekleştirdiler."

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Security Specialist:
    Allahım Inşallah Gaziosmanpaşa Şehrimiz ve Milletimiz en azından bu chp elinden kurtulur. Amin Amin Amiiiiinnnnn :) 74 67 Yanıtla
  • Kağan Türksoy:
    Ya belediye başkanlarınız hırsız çıktı. Kimisi de terörle bağlantılı. Dem i meclise sokan sizsiniz. Şu an her şey kuralına uygun şekilde işliyor. Suç işlerken düşünecektiniz. Şimdi ağlamayın. 69 45 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Haksızlığa hukuksuzluğa adaletsizliğe ve demokrasinin ayaklar altına alınmasına göz yuman AK koyunların verdikleri oylar sayesinde Firavun zulmüne devam ediyor.. Her şeyden büyük olan Allah var Allah. Kimse unutmasın. 49 41 Yanıtla
  • Erdogan Metin:
    Sen önce belediyelin ne halde ona bir bak 20 milyonluk mega kent te adamlar 7 aydır ödeme almadık diye toplu taşımada greve gidildi Beşiktaş öyle ürür cop yığını İzmir öyle sen o makamda sağa sola ahkam kesmeyemi geldin adamların parasını odeyemiyorsunuz çıkmışsın birde asgari ücrete zam diyorsun.sorarlar adama İstanbul'da bir yılda suya ve ulaşıma ne kadar zam yaptın diye, sorsalar işçiyi memuru emekliyi koruyoruz dersin 6 8 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Belediyede Çöpçüleri 59 bin TL az diyorlar ve 85 bin istiyorlar. Bakın ben gayet çiddiyim, tam dört dil biliyorum, verin bana aylık 59 bin TL maaş yemin ederim, Allah şahidim olsun ilk Uçakla hemen oraya gelirim. Alın Alman Vatandaşlığım da Almanya'da sizin olsun. chp belediyesinde çöpçü olarak çalışırım hiç farketmez ama chp' ye oy vermem şartıyla :)) 0 0 Yanıtla
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