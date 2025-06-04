CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.
CHP lideri Özel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Belediye meclisinde çoğunluk AK Parti'de olduğu için AK Partili bir ismin başkanlık koltuğuna oturma ihtimalini hatırlatan Özel şunları söyledi: "Gaziosmanpaşa'yı kazanamayanlar belediye başkanımızı tutuklayıp AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. O kadar ucuz bir işe giriştiler ki. Suçlandığı AK Partililerin meclisten geçirdiği bir iş.
İftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdim diyor. Görüntüsü yok, yeri yok. Utanarak okudum. Savcı Aktaş'ın önüne HTS kayıt çakışmalarını koyuyor. Bu kişi ile iki kere görüştüler ben bunlara rüşvet verdim diyor. O tarihte belediye başkanımız kapalı pazar açtığı diğerinde okul ziyaret ettiğini bana ispatladı. Sosyal medyada var.
Adam benzinlikte bizimki okul, pazar yeri açıyor. Gitti dediği kişi ben bir araya gelmedim diyor. Bu yöntemle Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gidip çökecekler. Bir kanıt olmadan bir çok iftira ile yeni bir dalga gerçekleştirdiler."
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler - Son Dakika
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