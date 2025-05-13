Özgür Özel, 'gizli anlaşma' iddiasını Sırrı Süreyya Önder'e sormuş! Aldığı yanıtı anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel, 'gizli anlaşma' iddiasını Sırrı Süreyya Önder'e sormuş! Aldığı yanıtı anlattı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Meclis'te bir komisyon kurulması gerektiğini belirterek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Özel, ayrıca 'gizli anlaşma' ve 'anayasa pazarlığı' iddialarıyla ilgili hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'le yaptığı görüşmeyi anlattı.

13.05.2025 10:28  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Soma maden faciasının yıl dönümünde Soma'da gerçekleştirilen İlker Karagöz ile Çalar Saat programında konuştu. Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla devam eden yeni sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özel "Bizim bugün söylediğimiz şu; hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım, bunun için yer Meclistir. Komisyon kurulmalı, bu komisyon yasal düzenlemeleri yapmalı. Toplumsal mutabakat aranacaksa o Meclis'te kurulacak masaya komisyonlara mutlaka başka şehit aileleri bu süreçten zarar görmüşlerin katılıp bu insanların olurunun alınması lazım. Demiştim ki 'şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamamız lazım.' Sırrı Süreyya Önder de 'Bazen şehidin anasının gözüne bugün bakamazsın ama yarın öbür gün diğer çocuğu yaşadığı zaman o senin gözünün içine bakar gelir sarılır' demişti." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI"

Meclis başkanının inisiyatif alması gerektiğini belirten CHP lideri "Bugün bu iş toplumsal mutabakatla çözülsün, bundan bütün Türkiye karlı çıkar. Burada yanlış hesap şu; iktidar medyasında kendince bir bayram havası var, meseleyi kendilerince meselenin kahramanları var. Yav kardeşim bu mesele başarıya ulaştıktan sonra millet kimi takdir edecekse eder ama algı operasyonlarıyla yanlış yapılmasın. Elbette ki bundan önce müzakereler yapılmıştır bundan daha normal bir şey yok ama bugün silahların bırakılacağı ilan edildiği ilk günden ilk düğmeyi yanlış iliklemenin peşindeyiz. Bunlar yanlış! Bizim çizdiğimiz çerçeve şu. Meclis başkanının inisiyatif alması doğru olur mutlaka bir hazırlık komisyonu davet edilerek, herkesin sandalyesi olsun görüşleri alınmalı. Bizim 10 kişilik bir komisyonumuz var." dedi.

"GİZLİ ANLAŞMA, ANAYASA PAZARLIĞI" İDDİALARI

Yeni süreçle ilgili tartışmaları devam ederken, terör örgütüyle gizli anlaşma ve DEM Parti ile anayasa pazarlığı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili konuşan CHP lideri Özel, "Ben Sırrı Bey sorduğumda 'Gizli bir anlaşma bir anayasa pazarlığı bize soracağınıza küfredin' demişti. Rahmetlinin net bir kefaretinin olduğu yerde bir şey söyleyemem ama olursa yarın biz orada olmayız" dedi.

Özgür Özel, \'gizli anlaşma\' iddiasını Sırrı Süreyya Önder\'e sormuş! Aldığı yanıtı anlattı

Sırrı Süreyya Önder, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, 'gizli anlaşma' iddiasını Sırrı Süreyya Önder'e sormuş! Aldığı yanıtı anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Selahaddin Eyyubi:
    Özgür Bey Menasur efendinin arkasını toplamayı bırak. Hitler aşığı cahape 65 21 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    15 temmuz gibi bir tiyatro.. baskanlik sistemi icin halki korku ve panige sevk edillerek oy aldi simdi teror bitti baris geldi ayagina kurtleri arkasina alip hem anayasayi degistirecek hemde cumgurbaskanligi suresini uzatacak işin en ilginc yani ise anayasaya öyle maddeler ekleyecek ki kendi avanesi ve kullandigi butun kitleyi aklayacak ki ceza almasinlar yargilanmasinlar mal varliklarina el konulmasin yersen.. 24 61 Yanıtla
  • Kara Kartal69:
    Yusuf Yusuf boş yapıyorsun CHP li olduğun nasilda belli sıra sizin lav edilmenize geliyor CHP daha tehlikeli sıra sizde 31 12 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Bence CHP ve İBB sosyal medya bütçelerini arttırmalı. Dikkat edin sabah çıkan haberlerde sponsorlu yorumcular bütün siyasi haber ve içeriklere hükumet aleyhine yorumlar yapıyor. Sanki kimse hükumeti sevmiyor. Tek bir yorum olmuyor hükumet lehine. like lar yüzlerce. Akşam üzeri çıkan haberlerde 5-10 like ve genelde hükumet lehine yorumlar. Bütçe akşama yetişmiyor. Bütçeyi arttırın ki bu şekilde farkı anlamayalım. 18 5 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya bu AKP nin aşağıda vyirum yapan sığırlar ,Ulan bu anlaşmanın içeriği kapsamını biliyormusunuz, yonca görmüş koyun gibi seviniyorsunuz. İçeriği ne biliyormusunuz yok. Ulan biraz sorgulayın sığırlar. 7 11 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    Hadi ordan Ölmüş insanın arkasından atıp tutmak ve milleti hala yanıltmak utanç verici... 5 2 Yanıtla
  • mehmet karatas:
    Özgür ÖZEL bu ülkenin başına EYT yi sne bela ettin. Hükümete seçimde koz olarak kullandın ve Reisi mecbur bıraktın. Senin siyasi blöfün yüzünden şu an emekliler kan ağlıyor. Şimdi de toplumsal barışı sağlayanları kısnkanman yüzünden elindne gelse terör bitmesin diye çığlıklar atacaksın. 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:36:03. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, 'gizli anlaşma' iddiasını Sırrı Süreyya Önder'e sormuş! Aldığı yanıtı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.