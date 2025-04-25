Özgür Özel: Grup Toplantısı Yok, Ümit Özdağ'ın Duruşmasına Katılacağız - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Grup Toplantısı Yok, Ümit Özdağ'ın Duruşmasına Katılacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nı iptal ettiklerini, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Ayrıca, deprem konutlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

25.04.2025 20:02
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin salı günü yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nın olmayacağını belirterek, "Bu salı biz müsaadeliyiz, grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz mahkemede yanına oturacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "23 Nisan Haftasında 23 Yeni Açılış Töreni"ne katıldı. Özel, konuşmasında, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davanın duruşmasına katılacağını, bu nedenle partisinin salı günü TBMM Grup toplantısını yapmayacaklarını belirterek, "Bu salı biz müsaadeliyiz, grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz mahkemede yanına oturacağız" dedi.

"Bir yılda yapacağız dedikleri deprem konutlarının yüzde 30'unu yaptılar"

Özel, "6 Şubat depreminden sonra 'bir yılda yapacağız' dedikleri deprem konutlarını iki yıl üç ay geçmiş olmasına rağmen henüz yüzde 30'unu yapmışken, o günden bugüne 100 depremzede daha çadırda, gurbette duruyorken utanmadan, sıkılmadan depreme hazırlık konusunda kendileri özeleştiri yapmak yerine bize çamur atmaya kalkıyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Grup Toplantısı Yok, Ümit Özdağ'ın Duruşmasına Katılacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel: Grup Toplantısı Yok, Ümit Özdağ'ın Duruşmasına Katılacağız - Son Dakika
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