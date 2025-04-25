Özgür Özel: Grup Toplantısı Yok, Ümit Özdağ'ın Duruşmasına Katılacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin salı günü yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nın olmayacağını belirterek, "Bu salı biz müsaadeliyiz, grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz mahkemede yanına oturacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "23 Nisan Haftasında 23 Yeni Açılış Töreni"ne katıldı. Özel, konuşmasında, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davanın duruşmasına katılacağını, bu nedenle partisinin salı günü TBMM Grup toplantısını yapmayacaklarını belirterek, "Bu salı biz müsaadeliyiz, grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz mahkemede yanına oturacağız" dedi.

"Bir yılda yapacağız dedikleri deprem konutlarının yüzde 30'unu yaptılar"

Özel, "6 Şubat depreminden sonra 'bir yılda yapacağız' dedikleri deprem konutlarını iki yıl üç ay geçmiş olmasına rağmen henüz yüzde 30'unu yapmışken, o günden bugüne 100 depremzede daha çadırda, gurbette duruyorken utanmadan, sıkılmadan depreme hazırlık konusunda kendileri özeleştiri yapmak yerine bize çamur atmaya kalkıyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA