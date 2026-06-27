Özgür Özel: Haksızlıkları Püskürtmek İçin Yeni Yol Arayacağız - Son Dakika
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Özgür Özel: Haksızlıkları Püskürtmek İçin Yeni Yol Arayacağız

27.06.2026 20:08
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te esnafa hitap ederek haksızlıklarla mücadele edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te esnaf ziyareti yaparak kendisi için toplanan vatandaşlara hitap etti. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne, adayına, kurumuna, liderine darbe yapıyorlar. ya bu haksızlığı püskürteceğiz ya da yeni bir yol açacağız" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Gaziantep'te bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Almacı Pazarı ve Gaziler Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak Balıklı Parkı'nda kendisi için toplanan vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlara hitap eden Özel, yeni bir yol vurgusu yaptı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne, adayına, kurumuna, liderine darbe yapıyorlar"

Balıklı Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne, adayına, kurumuna, liderine darbe yapıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar. Hakkımızı hukuk yoluyla alıyoruz, hukuk mücadelesi veriyoruz, hakkımızı siyasi yollardan arıyoruz" dedi.

"Ya bu haksızlığı püskürteceğiz ya da yeni bir yol açacağız"

Konuşmasında yeni yollar deneyeceklerine vurgu yapan Özel, "Eninde sonunda ya biz bir şekilde bu haksızlığı püskürteceğiz, partimizi geri alacağız ve iktidar yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. ya da bizi böyle durdurmaya çalışanlar olursa biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz, yolu takip edeceğiz, gerekirse yeni bir yol açacağız ama hedefe varacağız. Ben bu yolu sizinle birlikte yürümeye, bu yolu cesaretle yürümeye, sonuna kadar yürümeye ve en sonunda Atatürk'ün Cumhuriyetini kimselere bırakmamaya and içtim, yemin ettim. Bu yolun sonu milletin iktidarıdır" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Haksızlıkları Püskürtmek İçin Yeni Yol Arayacağız - Son Dakika

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