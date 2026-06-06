Özgür Özel: İktidar İçin Birlikteyiz - Son Dakika
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Özgür Özel: İktidar İçin Birlikteyiz

Özgür Özel: İktidar İçin Birlikteyiz
06.06.2026 00:07
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Özgür Özel, Amasya'da yaptığı konuşmada bölünmeye karşı birlik mesajı verdi ve iktidar hedefini vurguladı.

CHP'li Özgür Özel, "Ayrılık, gayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin, ne kavganın peşindeyiz. Bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz" dedi.

Amasya'da partilileriyle buluşan Özel, kalabalığa seslenerek, "Gerekirse baş vereceğim. Ama boyun eğmeyeceğim. Şunu bilin. Sizin bir kez daha bir seçim akşamında bir kez daha kahrolmanıza, üzülmenize, ağlamanıza izin vermeyeceğim. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne bedel ödenecekse, ne mücadele verilecekse bunların hepsini göze aldım" diye konuştu.

Özel, "Ayrılık, gayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin, ne kavganın peşindeyiz. Ama bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil, hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz. Ekrem başkanda bizimdir. Mansur başkan da bizim" şeklinde konuştu.

Künç köprü yakınlarında çok sayıda partilinin katıldığı buluşmada parti yöneticileri de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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