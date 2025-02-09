Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü. CHP Genel Başkanı Özel, üçlü görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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