Özgür Özel\'in Erdoğan\'a yönelik sözlerine AK Parti\'den sert tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine "Milletin oylarıyla defalarca zafer kazanmış, dünya lideri Sayın Erdoğan'a sokak ağzıyla konuşmak hadsizlikten öte ahlaksızlıktır" diyerek tepki gösterdi.

CHP'de Aydın krizi yaşanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "lan" ifadesi siyasi tartışmaları alevlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET

Partisinden ayrılan isimleri hedef alan ve Aydın'daki belediye başkanlıkları üzerinden sert sözler sarf eden Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta" ifadelerini kullandı. Özel, ayrıca CHP'li Efeler İlçe Başkanı'na "namussuz" derken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik sözleriyle de dikkat çekti.

HAKAN HAN ÖZCAN: "SİYASETİ BIRAKIP TERBİYESİZLİĞE SOYUNMUŞ"

Özel'in bu çıkışına AK Parti cephesinden sert yanıt geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaseti bırakıp terbiyesizliğe soyunmuş. Milletin oylarıyla defalarca zafer kazanmış, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sokak ağzıyla konuşmak; hadsizlikten öte ahlaksızlıktır. Sen önce Aydın'da değil, kendi partinde bile tutunamayan koltuğunu kaybetmemeye bak! Ağzından çıkan her kelime, seviyeni ve çapını ele veriyor. Unutma; o koltuk emanettir, milletin liderine dil uzatmak ise haddin değildir!"