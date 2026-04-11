Özgür Özel'in Mitingi Tartışma Yarattı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir mitingi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Miting alanında organize bir grupla Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yuhalatmaya çalıştığı öne sürülen Özel'in sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir ziyaretinde miting alanına önceden yerleştirilen bir grup üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik protesto başlatmak istediği iddia edildi. Konuşma sırasında yapılan yönlendirmelerle kalabalığın bir bölümünün yuhalamaya teşvik edildiği öne sürülürken, bu hamle Nevşehir'de bazı vatandaşların tepkisini çekti. Özel'in bu tavrı siyasi nezaket tartışmalarını beraberinde getirirken, alandaki bazı katılımcıların "dışarıdan gelmiş, hemşehrimizi hedef gösteriyor" şeklinde yorumlar yaptığı iddia edildi. Öte yandan çevre illerden gelen partililerle birlikte mitinge 2 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Özel'in sözleri sonrası gözler memleketi Manisa'ya çevrildi

Özel'in konuşmasında kullandığı "Allah kimseyi kendi memleketinde bu hale düşürmesin" ifadeleri ise ayrı bir polemik başlattı. Bu sözlerin ardından gözler Özel'in memleketi Manisa'ya çevrildi. Son dönemde Manisa'da yaşanan protestolar ve özellikle şehit cenazelerinde yükselen tepkilere ilişkin görüntüler yeniden dolaşıma girerken, sosyal medyada Özel'in zor anlar yaşadığı görüntülerin tekrar gündeme taşındığı görüldü.

"Özel'in siyaset tarzı CHP içinde homurdanmalara neden oluyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine çok yakın olan belediye başkanlarından Özkan Yalım'ın skandal iddialarla gündeme gelmesi sonrası ruh sağlığının bozulduğu yorumları yapılırken, bu sürecin Özel'in miting diline de yansıdığı ileri sürülüyor. Nevşehir mitinginin de bu atmosferde organize edildiği ve "organize yuhalama" iddialarının CHP kulislerinde konuşulduğu belirtilirken, parti içinde istişare mekanizmalarının zayıfladığına yönelik değerlendirmeler kulislere yansıyan iddialar arasında yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Nevşehir, Politika, Gürlek, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:23:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.