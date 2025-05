Özgür Özel\'in Van mitingine damga vuran çıkış: Sırrı Süreyya Önder\'in ruhu için...

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Van'da "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenledi. CHP'nin Van mitingi, Samsun, Yozgat, Mersin ve Konya'da yapılan mitingin ardından beşinci miting oldu.

"ÖNDER'İN RUHUNA DEĞSİN DİYE..."

Burada yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için "Özel bir hukukumuz vardı" diyen Özel, konuşmasından sonra miting alanındakilerden alkış istedi. Özel, "Sırrı Süreyya Önder'in ruhuna değsin diye bir yürekten şöyle kuvvetli bir alkışlayalım." ifadelerini kullandı.

"ATILAN ADIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve PKK'nın kongresini toplamasına kadar devam eden süreç hakkında da değerlendirmemelerde bulunan Özel, "Bir süredir bu yeni süreç ilerliyor. Biz Kürt sorununu inkar edenlerden hiç olmadık. En başından beri samimi, şeffaf, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların şehit ailelerin ortak rızasıyla çözülmesini savunduk. CHP'de kendi komisyonumuzu kurduk. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan samimi, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik; bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"PKK'NIN BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMASINI..."

İktidarın "Terörsüz Türkiye" sürecine "evet" dediklerini ifade eden Özel, "Terörsüz Türkiye'ye ne diyoruz? Biz terörün durmasını savunuyoruz, terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. PKK'ın bir an önce silah bırakmasını destekliyoruz. Haber bir an önce gelsin istiyoruz. Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü yanlış ve eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımları atalım. Kayyum uygulamasının son bulmasını ve siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Sırrı Başkan'a sözümüz var, eninde sonunda iktidar olacağız, Türk ile Kürt'ün kardeşliğini sağlayacağız" şeklinde konuştu.