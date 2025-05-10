Özgür Özel'in Van mitingine damga vuran çıkış: Sırrı Süreyya Önder'in ruhu için... - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in Van mitingine damga vuran çıkış: Sırrı Süreyya Önder'in ruhu için...

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Van mitinginde alanda toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Sırrı Süreyya Önder hakkında konuştuktan sonra kalabalıktan Fatiha yerine 'ruhuna değsin diye' alkış istemesi dikkat çekti.

10.05.2025 15:59  Güncelleme: 16:41
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CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Van'da "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenledi. CHP'nin Van mitingi, Samsun, Yozgat, Mersin ve Konya'da yapılan mitingin ardından beşinci miting oldu.

"ÖNDER'İN RUHUNA DEĞSİN DİYE..."

Burada yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için "Özel bir hukukumuz vardı" diyen Özel, konuşmasından sonra miting alanındakilerden alkış istedi. Özel, "Sırrı Süreyya Önder'in ruhuna değsin diye bir yürekten şöyle kuvvetli bir alkışlayalım." ifadelerini kullandı.

"ATILAN ADIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve PKK'nın kongresini toplamasına kadar devam eden süreç hakkında da değerlendirmemelerde bulunan Özel, "Bir süredir bu yeni süreç ilerliyor. Biz Kürt sorununu inkar edenlerden hiç olmadık. En başından beri samimi, şeffaf, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların şehit ailelerin ortak rızasıyla çözülmesini savunduk. CHP'de kendi komisyonumuzu kurduk. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan samimi, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik; bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"PKK'NIN BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMASINI..."

İktidarın "Terörsüz Türkiye" sürecine "evet" dediklerini ifade eden Özel, "Terörsüz Türkiye'ye ne diyoruz? Biz terörün durmasını savunuyoruz, terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. PKK'ın bir an önce silah bırakmasını destekliyoruz. Haber bir an önce gelsin istiyoruz. Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü yanlış ve eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımları atalım. Kayyum uygulamasının son bulmasını ve siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Sırrı Başkan'a sözümüz var, eninde sonunda iktidar olacağız, Türk ile Kürt'ün kardeşliğini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Özgür Özel\'in Van mitingine damga vuran çıkış: Sırrı Süreyya Önder\'in ruhu için...

Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel, Politika, Gündem, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'in Van mitingine damga vuran çıkış: Sırrı Süreyya Önder'in ruhu için... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mert kursun :
    o fatihayı ne bilir şerefine demiştir 183 48 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    orası miting alanı cami avlusumu doğrusudur 32 176 Yanıtla
  • Elisa21:
    GEÇTİ BOLU PAZARI ÖZGÜR EFENDİ SÜR EŞEĞİNİ VATİKAN'A 135 30 Yanıtla
  • barış özcan:
    Işıklar kitlesi şimdide alkışlar kitlesi oldu, kitle bu kitle, ne kitlersen kitle. Allah aşkına burda bari Ruhuna fatiha okuyun bari. 113 17 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    vallahi bunlar malın önde gideni. ozkqn ugurun cenazesine denk geldim taksimde. millet alkışlıyor tepki gösterince kutuplastirma diyolar cildirmak işten degil 87 11 Yanıtla
  • 400190:
    FATİHA NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMİYORKİ 76 20 Yanıtla
  • barış özcan:
    Dua etmenin engel olduğu yerler haram yerlerdir, meyhane, wc vb.Mitingte dua etmeye engel yok, tabiki haram yer olarak görülmüyor ise kitlesi tarafından. 61 13 Yanıtla
  • İbrahim Memişoğlu:
    Ey güzel Allah'ım yalanı sağ cebinden çıkarıp sol cebine koyuyor ama yalanda olsa ruhuna Fatiha diyemiyor yazıklar olsun ruhu şad eden alkış değil aptallar ordusu 61 10 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Allah yardımcısı olsun bu CHP seçmeninin ne mutlu Akaprti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan in peşinden gidenlere 23 7 Yanıtla
  • ahmet keles:
    Belki söylemeye utanmistir. Biz bari yerine getirelim Sırrı Süreyya ruhu için El Fatiha. 22 5 Yanıtla
  • Alina02:
    samimi değilsin yapmacık olduğunu belli ettirme 16 2 Yanıtla
  • Ali Kapancı:
    fatiha illa camide okunur diye bir kaide yoktur her yerde dua niyetiyle okunur 17 0 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    yine adam olamadın yine yalakalık yapamadım her şey çok belli ah ah size oy verene yanıyor üzülüyor um işiniz gücünüz milleti kandırmak reklam yapmak gerçekte bir şey yok bunu halka anlayamadın nedendir bilmiyorum 15 1 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Ne bilsin Fatiha yı şişeler dururken 7 2 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Bu cehape hiç değişmeyecek di mi? Bu partinin başına dinle barışık bi adam gelmeyecek di mi? Sen fatiha yerine alkış istersen daha çooook akepe yönetir bu ülkeyi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özgür Özel'in Van mitingine damga vuran çıkış: Sırrı Süreyya Önder'in ruhu için... - Son Dakika
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